Droonien vyöry räjäytti tiedustelun tukikohdan

Lukuisia Venäjän asevoimien kohteita tuhottiin drooni-iskussa, kertoo Ukrainan droonijoukot Telegram-kanavallaan.

Iskut kohdistuivat yhteensä viiteen kohteeseen, ja niissä oli vastuussa droonijoukkojen alaisuudessa toimiva 1. erillinen droonikeskus.

Droonit osuivat Donetskin alueella Katšarskessa sijainneeseen varastoon sekä Truzhenskassa sijainneeseen korjausvarikkoon. Berdianskessa droonit taas osuivat Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n komentokeskukseen, jossa piti majaa 14. kaartin Spetsnaz-erikoisjoukkoprikaati.

Erityisesti sotilastiedustelun tukikohta sai melkoisen selkäsaunan, sillä iskuista kuvatuilla videoilla tukikohtaan näyttää iskeytyvän ainakin kuusi droonia. Videoista päätellen droonit onnistuivat sytyttämään tukikohdassa lukuisia tulipaloja.

Krimin niemimaalla drooneilla taas iskettiin Nebo-SVU -tutkajärjestelmään sekä maihinnousualusten laskupaikkaan.

Iskut toteutettiin FP-2 -drooneilla, joita Ukraina on viime aikana käyttänyt etulinjassa yhä enemmän. Kuusi metriä leveä ja 200 kiloa painava drooni yltää jopa 200 kilometrin tuntinopeuteen, ja se voi kantaa 105 kilogramman taistelukärjen jopa 200 kilometrin päähän.

– Käytimme FP-2:hta iskeäksemme useisiin tärkeisiin kohteisiin samaan aikaan. Varastoja, maihinnousualuksia, yksikkö- ja komentokeskuksia sekä tutkia. Seuraukset ovat viholliselle kriittisiä, mutta olemme erittäin tyytyväisiä, droonikeskus kertoo Telegram-kanavallaan.

Myös Ukrainan droonijoukot on lopputuloksesta iloinen. Joukkojen tiedotteessa painotetaan, että droonijoukot murentavat jatkuvasti vihollisen iskukykyä.

– Hallitsemme kaikkia elementtejä. Vihollinen ei pääse piiloutumaan tuleltamme maassa, ilmassa tai vedessä, droonijoukkojen tiedotteessa sanaillaan.