Etulinjan kaupunki vaarassa, Venäjä siirtää joukkoja prioriteettialueille

Venäjän joukot yrittää jatkuvasti luoda uhan Ukrainan puolustusvoimien logistiikalle Itä-Ukrainan Kostjantynivkan suunnalla, kertoo Ukrainan 93. prikaatin ylivääpeli Vitali Pjasetskyi Army TV:lle.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Hänen mukaansa prikaati odottaa Venäjän joukkojen uusia hyökkäyksiä.

– Me tiedämme, että vihollinen valmistelee moottoripyöräryhmiä.

– Vihollinen on jonkin verran vähentänyt toimintaansa ryhmityksemme keskustassa ja oikealla sivustalla. Epäilemme, että he ovat siirtäneet yksiköitään prioriteettialueilleen. Vasemmalla sivustallamme he yrittävät edetä Kostjantynivkan lounaislaitamille Illinivkan asutuskeskuksen kautta. Vihollinen pyrkii luomaan uhan logistiikallemme tai eristämään Kostjantynivkan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Slovjanskin suunnalla. Venäjän joukot etenivät Oleksandrivkan suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.