Drooni-isku Venäjälle, varakuvernööri loukkaantui

Ukrainan kerrotaan tehneen lennokki-iskun Venäjän Belgorodissa sijaitsevaa hallintorakennusta vastaan.

Alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkovin mukaan räjähdyksessä loukkaantui varakuvernööri ja kansalliskaartin upseeri.

Tapauksesta julkaistulla videolla näkyy, kuinka kiinteäsiipinen drooni lentää kohti hallintorakennusta ja iskeytyy sen julkisivun yläosaan.

Kurskin ja Belgorodin raja-alueilla on käyty viime viikkoina kiivaita taisteluita. Gladkov väitti alkuviikosta Ukrainan iskeneen alueelle lähes sadalla droonilla vuorokauden aikana.

Kuvernööri vakuuttaa voitonpäivän juhlallisuuksien jatkuvan perjantaina välikohtauksista huolimatta.

Venäjän puolustusministeriö väittää Ukrainan joukkojen yrittäneen edetä rajan yli sekä Kurskiin että Belgorodiin.

The moment a drone struck the Belgorod regional government building. According to the governor, the attack injured the deputy governor and a Russian National Guard officer. pic.twitter.com/CyKd2PmVZc

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2025