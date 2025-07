Drone iskeytyi lentokonetehtaaseen Venäjällä

Drone iskeytyi lentokonetehtaan alueelle Venäjän Rostovin alueella sijaitsevassa Taganrogin kaupungissa, kertoo militarnyi viitaten Astra-sivustoon.

Kaupungin pormestari Svitlana Kambulova ilmoitti tapauksesta perjantaiaamuna Telegram-kanavallaan.

Kambulovan mukaan dronen jäänteet putosivat Berijevin lentokonetehtaalle väitetysti Venäjän ilmapuolustusjärjestelmien toiminnan seurauksena.

– Liikkuva yksikkö tuhosi dronen. Sen jäänteet putosivat Berijevin lentokoneyhtiön alueelle, Kambulova kirjoitti.

Hänen mukaansa välikohtauksessa ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja pelastusryhmät työskentelevät paikalla.

Militarnyi huomauttaa, että Venäjän viranomaiset käyttävät usein ilmaisua ”putoavat jäänteet”, vaikka kuvamateriaali monesti vahvistaa dronen suoran iskun tiettyyn kohteeseen.

Berijevin lentokoneyhtiötä vastaan hyökättiin aiemmin joulukuussa ja maaliskuussa 2024.

