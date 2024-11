Dramaattinen taidevarkaus: ”Idiootteja”

Varkaat veivät perjantaina Hollannissa taidegalleriasta kaksi poptaiteilija Andy Warholin teosta. Tapahtumaketju oli sikäli hurja, että varkaat olivat tuhota koko gallerian ja sen taideteokset.

Eteläisessä Hollannissa sijaitsevan Oisterwijkin pikkukaupungissa sijaitsevalla MPV- nimisellä gallerialla oli kunnia esitellä taiteennälkäisille Warholin taidesarjaa Reigning Queens. Neljästä teoksesta koostuvassa sarjassa on Warholin tyylille ominaiset kasvokuvat Britannian, Alankomaiden, Tanskan ja Swazimaan kuningattarista. Kun Warhol valmisti teokset vuonna 1985, nämä naiset olivat vallassa.

Ensin varkaat räjäyttivät gallerian oven. Räjähdys oli niin voimakas, että se tuhosi paitsi oven, myös naapuriliikkeitä ja osan taideteoksista. Varkaiden toiminta tallentui turvakameroihin, kun he yrittivät saada varastettuja teoksia mahtumaan autoon siinä kunnolla onnistumatta.

-Sitten he poistivat kehykset kahdesta taulusta siten, että taulut repeilivät. Kaksi muuta teosta he jättivät vaurioituneina jalkakäytävälle, kertoi MPV-gallerian isäntä Mark Peet Visser brittilehti The Guardianin mukaan.

Paikallisen yleisradioyhtiö Omroep Brabantin paikalta kuvaamalla videolla näkyy tärveltynyt galleria. Se on murheellinen näky: lattialla lojuu puunsäleitä, oven jäänteet ovat vääntyneet mutkalle. Ikkunat ovat säröillä.

Taidevarkaus on lajissaan hyvin amatöörimäinen. Vahingoittunut taide menettää arvoaan, eikä räjähteitä usein taidevarkauksissa käytetäkään. Omroep Brabantille kommentoinut museoturvallisuuden asiantuntija Ton Cremens kutsui varkaita suorasanaisesti idiooteiksi.

– Idiootteja, jotka eivät ole ajatelleet mitä voisivat tehdä. Ja nyt heillä on ongelma.

Hollannin valtiollisessa taidemuseossa pitkään taidevarkauksien parissa työskennellyt Cremens arvioi, että nämä Warholin teokset olivat arvokkaita. Mutta eivät kuitenkaan mitään miljoonaluokkaa. Vaikka eräs Warholin teos on Omroep Brabantin haastatteleman kriminologin mukaan myyty maailmalla huutokaupassa 170 miljoonan dollarin hintaan, eivät kaikki Warholit ole yhtä tyyriitä. Taide-eskpertti Ton Cremens arvioi, että nyt varastetut ja tuhoutuneet teokset ovat arvoltaan noin 55 000 euroa kappale.