”Dramaattinen eskalaatio” – Iskut Iraniin alkoivat

Nyt se alkaa. Yhdysvallat ja Israel yhdessä käynnistäneet iskut Iraniin ja Israel julistanut maahan erityisen poikkeustilan. Tämä on dramaattinen eskalaatio ja selvä käännekohta alueellisessa valtakamppailussa. Iran tulee lähes varmasti vastaamaan. Tilanne voi laajeta nopeasti.