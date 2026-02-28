”Dramaattinen eskalaatio” – Iskut Iraniin alkoivat

Israel ja Yhdysvallat aloittivat lauantaiaamuna iskut Irania vastaan.
Iranin pääkaupunki Teheranissa on kuultu useita räjähdyksiä. Israelin puolustusministeri Israel Katzin mukaan kyseessä on ennaltaehkäisevä hyökkäys.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan kyseessä on käännekohta koko Lähi-Idän alueellisessa valtakamppailussa.
– Nyt se alkaa. Yhdysvallat ja Israel yhdessä käynnistäneet iskut Iraniin ja Israel julistanut maahan erityisen poikkeustilan. Tämä on dramaattinen eskalaatio ja selvä käännekohta alueellisessa valtakamppailussa, Vanhanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Iran tulee lähes varmasti vastaamaan. Tilanne voi laajeta nopeasti.
Israelissa kansalaisille on annettu kehotus hakeutua suojaan mahdollisen ohjushyökkäyksen varalta.
BBC:n mukaan Teheranissa on kuultu räjähdyksiä kaupungin itäisissä ja pohjoisissa osissa.
Uutiskanava CNN:n mukaan yhdysvaltalaiset viranomaislähteet ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen osallisuuden iskuissa. Viranomaisten mukaan iskut ovat edelleen käynnissä.
Viranomaislähteet kuvailevat, että kyseessä ”ei ole pieni isku”.