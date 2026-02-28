Räjähdyksiä Iranissa, yllätyshyökkäys alkoi

Iranin pääkaupunki Teheranissa ja useissa muissa kaupungeissa on kuultu aamulla räjähdyksiä.
Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa näkyy suuria savupataita. Israelin puolustusministeri Israel Katzin mukaan kyseessä on ennaltaehkäisevä hyökkäys. Myös Iranin IRNA-uutistoimisto kertoo räjähdyksistä Teheranissa.
New York Timesin haastattelemat hallintolähteet vahvistavat, että Yhdysvallat ja Israel toimivat yhteistyössä, ja että iskut ovat edelleen käynnissä. Operaatiota kuvaillaan huomattavasti laajemmaksi kuin viime kesän hyökkäystä Teheranin ydinohjelmaa vastaan.
Lentokoneet ovat lähteneet liikkeelle Lähi-idän alueella sijaitsevista tukikohdista sekä ainakin yhdestä lentotukialuksesta. Tasmin-uutistoimiston mukaan Iran on sulkenut ilmatilansa.
Israelin asevoimat (IDF) on julkaissut varoituksen, jonka mukaan kansalaisten tulisi hakeutua suojaan mahdollisen ohjushyökkäyksen varalta. Iranin odotetaan vastaavan yllätyshyökkäykseen ballistisilla ohjuksilla.
Israelin Kanava 12:n mukaan Yhdysvallat olisi toteuttanut yllätysiskun yhdessä Israelin kanssa.
Vahvistamattomien tietojen mukaan Tomahawk-risteilyohjuksia olisi havaittu aamulla Irakin yllä matkalla Iranissa sijaitseviin kohteisiin. Tämä tarkoittaisi, että kyseessä olisi samanaikainen Yhdysvaltain ja Israelin operaatio.