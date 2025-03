Donald Trumpin Ukraina-lähettiläs kutsuu ukrainalaisia muuliksi, jota piti läimäyttää naamaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Ukrainan-erityislähettiläs, kenraaliluutnantti (evp.) Keith Kellogg kertoo Yhdysvaltain haluavan ”nollata” suhteet Moskovan kanssa.

Kellogg avasi hallinnon rauhansuunnitelmaa ja suhtautumista Ukrainaan ja Venäjään Council on Foreign Relationsin tilaisuudessa. Puheen ja sitä seuranneen haastattelun tallenne löytyy kokonaisuudessaan alta.

Kelloggin lausunnot Yhdysvaltain päätöksestä katkaista Ukrainan sotilaallinen tuki ja tiedustelutiedon jakaminen ukrainalaisten kanssa ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja kovaa kritiikkiä. Kellogg muun muassa totesi, että avun pysäyttäminen oli Ukrainan oma vika.

Keith Kelloggilta kysyttiin tilaisuudessa pariinkin otteeseen, mitä Yhdysvallat tavoittelee avun katkaisulla.

Erityislähettilään mukaan Ukrainaa painostetaan, jotta ukrainalaiset saataisiin ”osallistumaan diplomatiaan” ja antamaan Yhdysvalloille ”lista ehdoistaan”, jotta neuvottelupöytään päästäisiin.

– Tiedämme, että molemmilla puolilla tulee olemaan erimielisyytensä ja myös asioita, joista ne ovat samaa mieltä. Kyse on pakottavasta toimesta, jotta päästään eteenpäin.

Keith Kellogg otti tilaisuudessa kantaa myös esimerkiksi Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin riidaksi kärjistyneeseen tapaamiseen Valkoisessa talossa. Hänen mukaansa askelmerkit mineraalisopimuksen osalta oli sovittu ennalta ja kaiken piti mennä kaavan mukaan.

– Siitä tuli kuitenkin varsin kärjistynyt lehdistötilaisuus, joka jatkui melkein 50 minuuttia. Se yllätti kaikki. Olin aivan vieressä. Ei näin pitänyt käydä. Ei rauhanneuvotteluista keskustella julkisesti. Yhdysvaltain presidenttiä ei tulla haastamaan Valkoiseen taloon sanomalla, että ”sinun on oltava minun puolellani eikä venäläisten puolella”, Kellogg totesi.

Zelenskyitä oli hänen mukaansa varoitettu ennalta siitä, mitä Yhdysvallat odottaa ja miten tilaisuuden oli tarkoitus edetä. Kellogg jatkoi, ettei hän syytä Donald Trumpia lainkaan. Erityislähettiläs muistutti presidentin olevan ylipäällikkö, joka valitsi linjansa.

Volodymyr Zelenskyi on sanonut sittemmin toistuvasti haluavansa yhä allekirjoittaa sopimuksen ja tavoittelevansa edelleen rauhaa. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan Valkoinen talo haluaa kuitenkin nyt ”suuremman ja paremman diilin”.

Kelloggilta kysyttiin, mitä Ukrainan tulisi tehdä, että aseapu ja tiedustelutuki palautettaisiin vai onko Yhdysvaltain linja nyt, ettei tukea enää anneta.

Hän kehotti tutustumaan siihen, mitä Trump on asiasta sanonut kongressille pitämässään puheessa ja Valkoisessa talossa. Kellogg kuvasi presidentin kommentteja varsin hyväntahtoisiksi.

– Hän sanoi, että kyse on tauosta, Kellogg painotti.

Keith Kellogg jatkoi, että Trumpin kohdalla kyse on aina sopimusten allekirjoittamisesta. Hän vertasi tilannetta auto- tai asuntokauppaan.

– Syy miksi hän [Zelenskyi] tuli Valkoiseen taloon, oli asiakirjan allekirjoittaminen.

Kun näin ei tapahtunut, ryhtyi Trump koviin toimiin.

– Minun näkemykseni on, että eteenpäin ei mennä ennen kuin se on allekirjoitettu.

Kellogg pohti Zelenskyin lukeneen väärin tilanteen Valkoisessa talossa ja myös aiemman tapaamisensa Kelloggin kanssa Kiovassa.

Kohulausuntoon päästiin yleisökysymysten aikana. Wall Street Journal kysyi erityislähettiläältä, mikä on ollut USA:n ase- ja tiedusteluavun katkaisun konkreettinen vaikutus jo nyt ja mikä se tulee olemaan lähiviikkoina.

– Paras tapa kuvata tätä on kuin löisi muulia naamaan kakkosnelosella [puupalikalla]. Saat sen huomion välittömästi, Kellogg sanoi.

Hänen mukaansa toimi on toki merkittävä.

– Mutta tämä on tauko. Tämä ei ole loppu, hän jatkoi.

Kellogg selitti, että kyse on ukrainalaisten huomion saamisesta ja tilanteen vakavuuden korostamisesta.

– Me olemme tehneet heille selväksi, että tämä presidentti [Trump] on tosissaan: me tulemme päättämään tämän sodan ja tämä on yksi tapa saada teidät ymmärtämään, että suhtaudumme vakavasti tämän sodan lopettamiseen.

Erityislähettiläs myönsi, että kyse on kovasta toimesta, mutta sanoi myös, että Ukraina tiesi asiasta ennakkoon.

– Heitä varoitettiin hyvissä ajoin. Minä kerroin heille – ja heille kerrottiin myös viime viikolla.

