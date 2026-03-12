Donald Trumpin pojat haluavat valmistaa ukrainalaista drooniteknologiaa Pentagonille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaksi poikaa Donald Trump Jr. ja Eric Trump ovat investoimassa uuteen droonien tuotantoyhtiöön nimeltä Powerus. Projekti on tähdätty vastaamaan Yhdysvaltojen puolustusministeriön kasvavaan kysyntään ja täyttämään kiinalaisten droonien hankintakiellon synnyttämää kuilua.
Yksi Powerusin perustajista, erikoisjoukkojen veteraani Brett Velikovich on ilmoittanut, että yhtiö neuvottelee Ukrainan droonivalmistajien ostamisesta tai niiden droonien valmistamisesta lisenssillä Yhdysvalloissa amerikkalaisella brändillä. Tämä mahdollistaisi yhtiölle tuotannon perustamisen nopeammin ja droonien tarjoamisen Yhdysvaltojen asevoimille.
Pentagon kasvattaa droonien hankintaansa vuoden 2027 loppuun mennessä arviolta 1,1 miljardiin dollariin (940 miljoonaan euroon), jolla hankittaisiin satoja tuhansia drooneja. Viimeisen puolen vuoden aikana Powerus on hankkinut kolme pientä drooneja yritystä. Yhtiö on ilmoittanut aikovansa tuottaa yli 10 000 droonia kuukaudessa.
Wall Street Journalin mukaan Floridassa pääkonttoriaan pitävä Powerus suunnittelee listautumista pörssiin käänteisen fuusion kautta Aureus Greenway Holdingsiin. Kauppaan liittyviin sijoittajiin kuuluu American Ventures, joka on Trumpin perheeseen liittyvä investointiyhtiö.
Droonikomponentteja valmistava Unusual Machines, jota Donald Jr. omistaa, on myös mukana projektissa. Yhtiö on jo saanut Pentagonilta 3600 moottorin tilauksen, ja tilausten uskotaan kasvavan kymmenillä tuhansilla.
Kaupan yksi kumppani on investointipankki Dominari Securities, jonka takana ovat Trumpin veljekset, ja eteläkorealainen Corporate Governance Improvement Fund, joka on sijoittanut noin 50 miljoonaa dollaria (43 miljoonaa euroa).
– Droonimarkkinat kasvavat merkittävästi nopeammin kuin golfkenttämarkkinat, kommentoi Powerusin toimitusjohtaja Andrew Fox tulevaa fuusiota.