Donald Trumpin Nato-puheet eivät hätkäytä Ukrainaa – ”Avaa mahdollisuuksia”

Ukrainan Nato-lähettiläs Alyona Getmanchuk pitää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Natoa vastaan kohdistamaa kritiikkiä tilaisuutena uudistaa puolustusliittoa. Getmanchuk sanoo Politicon haastattelussa, että ”paradoksaalista kyllä” Ukrainan rooli Naton kumppanina voi vahvistua Trumpin puheiden seurauksena.

Trump kertoi viime viikolla harkitsevansa vakavissaan Yhdysvaltojen vetämistä pois Natosta. Trump on aikaisemmin arvostellut puolustusliittoa ja sen muita jäsenmaita, mutta presidentin tuorein ulostulo on herättänyt runsaasti huomiota Euroopassa. Trump luonnehti Natoa muun muassa ”paperitiikeriksi”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Eurooppalaisista johtajista Puolan pääministeri Donald Tusk on kuvaillut Trumpin puheita ”Vladimir Putinin unelmasuunnittelmaksi”. Samoilla linjoilla on ollut myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.

Ukrainan Getmanchuk ei kuitenkaan halua puhua Naton romahduksesta, vaan liittouman ”uudelleenkeksimisestä”. Lähettiläs ei myöskään allekirjoita Trumpin luonnehdintaa ”paperitiikeristä”, ja muistuttaa, ettei Venäjä ole koskaan hyökännyt Nato-maahan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Naton hakiessa itseään on Ukrainalla paljon tarjottavaa puolustusliitolle, Getmanchuk toteaa. Ukrainan tuella ja osaamisella Nato pystyisi vastaamaan Venäjän uhkaan nykyistä tehokkaammin ja innovaatisemmin, lähettiläs visioi.

– Jopa ilman Nato-jäsenyyttä olemme ainoa maa, joka käytännössä jo toteuttaa liittouman strategista konseptia, hän sanoo.

Naton strategisessa konseptissa Venäjä on määritelty ”merkittävimmäksi ja suorimmaksi uhaksi”. Lähettiläs kuitenkin myöntää, että Ukrainan täysjäsenyys vaikuttaa tällä hetkellä poliittisesti epätodennäköiseltä.