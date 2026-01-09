Verkkouutiset

Grönlannin lippu liehui Tanskan Kööpenhaminassa. AFP / LEHTIKUVA / IDA MARIE ODGAARD

Grönlanti-lausunto vaikuttaa myös Suomeen -”Ei ole vitsi”

  • Julkaistu 09.01.2026 | 13:12
  • Päivitetty 09.01.2026 | 13:27
  • Grönlanti, USA
Suomessa pitää muistaa, ettei transatlanttinen turvallisuus ole automaatio, Jarno Limnell sanoo.
Presidentti Donald Trumpin lausunto ”valinnasta Grönlannin ja Naton välillä” ei ole vitsi, toteaa kansanedustaja (kok.) ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell.

– Suomessa syytä tulkita muistutuksena, että transatlanttinen turvallisuus ei ole automaatio. Suomen vahvistettava ennen kaikkea pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Pohjola on meidän strateginen tukiverkkomme, Limnell kommentoi X-alustalla.

Trumpilta kysyttiin The New York Timesin haastattelussa onko Grönlannin saaminen Yhdysvalloille tärkeämpää kuin puolustusliitto Naton säilyminen. Trump vastasi, että hänen hallintonsa saattaa joutua tekemään valinnan Grönlannin ja Naton välillä.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on varoittanut, että Yhdysvaltain hyökkäys Grönlantiin merkitsisi Naton loppua.

