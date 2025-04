Donald Trumpilta tunnustus sisäpiirille: Vaikeampaa kuin luulin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myöntänyt sisäpiirilleen, että Ukrainan sodan lopettaminen on ollut vaikeampaa kuin hän ajatteli, CNN kertoo.

Presidentti on turhautunut siihen, että yritykset saada aikaan sopimus Venäjän ja Ukrainan välillä eivät ole tuottaneet tuloksia, ja yksityisesti hän on sanonut neuvonantajilleen, että diilin tekeminen on ollut vaikeampaa kuin etukäteen odotti, keskusteluista perillä olevat lähteet kertovat CNN:lle.

Kulissien takana Trump usein tuo esille sen, kuinka paljon Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vihaavat toisiaan – fakta, joka ei niinkään ole yllättävä, mutta Trump katsoo sen mutkistavan neuvotteluita.

Torstaina Trump hiiltyi Venäjän iskusta Kiovaan, joka hänen mukaansa tapahtui erittäin huonolla hetkellä – Trump uskoi olevansa juuri hilkulla saada sopimuksen aikaan.

Trump on kertonut avustajilleen toivovansa tulitaukosopimusta päivälle, jolloin on tullut kuluneeksi 100 päivää hänen toisen kautensa alkamisesta. Tähän uuteen aikarajaan on viisi päivää.

– En ollut tyytyväinen siihen, me olemme keskellä rauhanneuvotteluita ja ohjuksia ammuttiin, en ollut tyytyväinen, Trump sanoi torstaina toimittajille Valkoisella talolla.

Kritiikkiä Venäjälle Trumpilta, joka torstaina osoitti myös Truth Social -viestinsä Putinille, on harvoin kuultu.

Keskustelu Valkoisella talolla kertoi presidentin ja hänen neuvonantajiensa kasvavasta ärtymyksestä siihen, ettei Yhdysvallat ole onnistunut menestyksekkäästi painostamaan Putinia sodan lopettamiseksi.

Trump torjui toimittajan vihjauksen, ettei hän olisi painostanut Venäjän johtajaa.

– Sinä et tiedä millaista painetta asetan Venäjälle, Trump ärähti toimittajalle.

– Me laitamme paljon painetta Venäjälle, ja he tietävät sen.

– Tangoon tarvitaan kaksi ja myös Ukrainan täytyy haluta sopimusta, Trump jatkoi.

Venäjä on Trumpin mukaan jo tehnyt merkittävän ”myönnytyksen”, kun he eivät ole ottaneet koko Ukrainaa ja sodan lopettaminen itsessään on myönnytys, Trump väitti.

Trump sanoi jälleen torstaina, ettei ole konfliktissa kummankaan puolella. Hän kuitenkin vihjasi kärsivällisyytensä loppumisesta.

Kysyttäessä mitä Trump tekee, jos Putin jatkaa Ukrainan pommittamista, Trump sanoi:

– Mieluummin vastaisin tähän kysymykseen viikon päästä. Haluan nähdä, saammeko sopimuksen. Ei ole syytä vastata nyt, mutta en tulisi olemaan iloinen, sanotaanko näin.