Donald Trumpilta purkaus Ukrainalle: Kiittämätöntä

  • Julkaistu 23.11.2025 | 17:00
  • Päivitetty 23.11.2025 | 17:00
  • Ukraina
Yhdysvaltain presidentti suuttui Euroopan maille venäläisen öljyn ostamisesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Ukrainaa kiittämättömyydestä viestipalvelu Truthissa.

Isoilla kirjaimilla kirjoitetussa viestissä Trump muun muassa lyttäsi Euroopan maita venäläisen öljyn ostamisesta ja sätti Ukrainan valtiojohtoa.

– Ukrainan ”johto” ei ole ilmaissut yhtään kiitollisuutta pyrkimyksistämme, Trump jyrisi viestissään.

Trump myös painotti, että hän peri presidenttikautensa aluksi sodan, jonka ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Trumpin mukaan Vladimir Putin ei olisi uskaltanut hyökätä Ukrainaan, jos hän olisi ollut maan johdossa vuonna 2022.

– Sota on tappio kaikille, etenkin miljoonille ihmisille, jotka ovat kuolleet tarpeettomasti, Trump totesi.

Viestin lopussa Trump myös totesi, että Yhdysvallat jatkaa aseiden myymistä Nato-maille, jotka taas antavat aseet Ukrainalle.

– Kiero Joe [Biden] antoi kaiken ilmaiseksi, ilmaiseksi, ilmaiseksi, mukaan lukien isosti rahaa, Trump ärähti.

Ukrainan, Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten maiden edustajat kokoustavat parhaillaan Sveitsin Genevessä, jossa osapuolten on tarkoitus työstää Yhdysvaltojen kuluneella viikolla esittelemää rauhansuunnitelmaa.

Aiemmin sunnuntaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmaisi, että Yhdysvaltojen rauhansuunnitelma voisi ottaa huomioon tiettyjä elementtejä, jotka perustuvat Ukrainan näkemyksiin ja ovat kriittisiä maan kansallisille intresseille.

Zelenskyi totesi myös, että työtä tehdään paraikaa, jotta lopullinen sopimus onnistuu tavoitteessaan lopettaa sota ja verenvuodatus.

