Donald Trump voi tunnustaa miehitetyn Ukrainan osaksi Venäjää

Yhdysvallat on valmis tunnustamaan Krimin ja muut miehitetyt ukrainalaisalueet osaksi Venäjää saadakseen rauhansopimuksen, kirjoittaa brittilehti Daily Telegraph.

Lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt edustajansa Steve Witkoffin ja vävynsä Jared Kushnerin Moskovaan tarjoamaan tätä suoraan Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

Miehitetyn alueen tunnustaminen hyökkääjän osaksi rikkoo Yhdysvaltojen kansainvälisiä sopimuksia, mutta todennäköisesti se etenee huolimatta Ukrainan Euroopan-liittolaisten kannasta.

– On yhä enemmän selvää, että amerikkalaiset eivät välitä Euroopan kannasta. He sanovat, että eurooppalaiset tehkööt, mitä he haluavat, sanoo eräs asioista hyvin perillä oleva lähde Telegraphille.

Genevessä amerikkalaiset ja ukrainalaiset työstivät 19 kohdan ohjelman, joka on vähemmän myötämielinen Venäjälle kuin alkuperäinen 28-kohtainen ohjelma. Mutta lehden eri lähteiden mukaan Yhdysvaltojen tunnustus venäläisvallalle pysyy osana strategiaa.

Kiovaa ei pakotettaisi tunnustamaan vuodesta 2014 lähtien miehitettyinä olevia alueita Venäjän osaksi. Ukrainan perustuslaki kieltää presidenttiä tai hallitusta luovuttamasta maa-alueitta ilman maanlaajuista kansanäänestystä.

Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andri Jermakin ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umerovin odotetaan tapaavan nyt viikonloppuna Trumpin tämän Mar-a-Lagon residenssissä.