Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vladimir Putin ja Donald Trump tapaavat perjantaina Alaskassa. AFP / LEHTIKUVA / ILYA PITALEV

Donald Trump: Uskon, että Vladimir Putin on valmis sopimaan rauhasta

USA:n presidentti on toiveikas tapaamisen suhteen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsin radiohaastattelussa olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin on valmis tekemään rauhaan johtavan sopimuksen. Haastattelusta kertoo myös CNN.

Trump ja Putin tapaavat perjantaina Alaskassa järjestettävässä huipputapaamisessa. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisuudesta saada rauhansopimus Ukrainassa.

Trump arvioi, että Venäjään kohdistuneet voimakkaat pakotteet ovat lisänneet Putinin neuvotteluhalukkuutta viime aikoina.

Trump sanoi Fox Newsille pitävänsä tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuuden. Hänen mukaansa ei ole vielä varmaa, pitääkö hän tilaisuuden yksin vai yhdessä Putinin kanssa.

– Emme ole vielä keskustelleet [Putinin kanssa] sen pitämisestä, mutta olisi hienoa, jos voisimme pitää sen yhdessä ja sitten erota teillemme, Trump sanoi radiohaastattelussa.

Jos tapaaminen menee huonosti, Trump sanoi pitävänsä lehdistötilaisuuden ja lähtevänsä takaisin Washington DC:hen. Presidentin mukaan silloin tiedotustilaisuuden sanoma tulee olemaan, että ”sota jatkuu”.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)