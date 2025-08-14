Donald Trump: Uskon, että Vladimir Putin on valmis sopimaan rauhasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsin radiohaastattelussa olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin on valmis tekemään rauhaan johtavan sopimuksen. Haastattelusta kertoo myös CNN.

Trump ja Putin tapaavat perjantaina Alaskassa järjestettävässä huipputapaamisessa. Neuvotteluissa käsitellään mahdollisuudesta saada rauhansopimus Ukrainassa.

Trump arvioi, että Venäjään kohdistuneet voimakkaat pakotteet ovat lisänneet Putinin neuvotteluhalukkuutta viime aikoina.

Trump sanoi Fox Newsille pitävänsä tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuuden. Hänen mukaansa ei ole vielä varmaa, pitääkö hän tilaisuuden yksin vai yhdessä Putinin kanssa.

– Emme ole vielä keskustelleet [Putinin kanssa] sen pitämisestä, mutta olisi hienoa, jos voisimme pitää sen yhdessä ja sitten erota teillemme, Trump sanoi radiohaastattelussa.

Jos tapaaminen menee huonosti, Trump sanoi pitävänsä lehdistötilaisuuden ja lähtevänsä takaisin Washington DC:hen. Presidentin mukaan silloin tiedotustilaisuuden sanoma tulee olemaan, että ”sota jatkuu”.