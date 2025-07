Donald Trump: Ukrainalaiset ovat olleet urheita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ärtynyt: puolustusministeriö ei ollut kertonut Valkoiselle talolle asianmukaisesti siitä että keskeytti eräiden aseiden toimittamisen Ukrainaan väliaikaisesti, kertovat uutiskanava CNN:n viisi lähdettä. Kerta oli kuluvana vuonna jo toinen, kun puolustusministeri Pete Hegseth on antanut määräyksen keskeyttää apu siten, että tieto ei ole tavoittanut presidentinhallintoa asianmukaisesti.

– En minä vain tiedä. Kerro sinä minulle, Trump täräytti tiistaina kun häneltä kabinettitapaamisen yhteydessä kysyttiin, kuka Ukraina-avun keskeytti.

Wall Street Journal -lehden mukaan Trump on määrännyt puolustusministeriön eli Pentagonin selvittämään vaihtoehtoja aseiden toimittamiseksi Ukrainaan. Trump on sanonut, että Ukrainan tulisi saada yksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä lisää. Yhtenä vaihtoehtona on, että joku toinen maa jollain jo on Patrioteja, lähettäisi yhden omistaan Ukrainaan siten että Yhdysvallat kattaisi osan kustannuksista. Vaihtoehtoina ovat mediatietojen mukaan ainakin Kreikka ja Saksa.

Trump kertoi myös mielipiteitään Ukrainan ja Venäjän tilanteesta laajemmin. Hän vaikutti tutusti tyytymättömältä tilanteeseen, mutta kohdisti ärtymyksensä nyt myös Venäjään. Kaksi CNN:n lähdettä arvioi, että presidenttiä närästää se että aselähetysten keskeytys on näyttäytynyt propagandavoittona Venäjälle.

Venäjän media onkin käsitellyt aihetta ahkerasti kuluneen viikon aikana ja kiitellyt päätöstä – vaikka se on väliaikainen.

– Meitä päin heitetään jatkuvasti [Vladimir] Putinin toimesta kaikenlaista hevonpaskaa. Se on kovin kivaa koko ajan, mutta lopulta käy ilmi ettei se tarkoita yhtään mitään, Trump sanoi tiistaina.

– Olimme mitä mieltä hyvänsä siitä että ukrainalaiset ovat saaneet niin paljon rahaa, pidimme sitä epäreiluna tai emme, niin ukrainalaiset ovat olleet urheita, koska jonkun on aina täytynyt käyttää sitä kalustoa, Trump jatkoi Yhdysvaltojen lähettämästä aseavusta.

– Monta tuntemaani ihmistä ei olisi käyttänyt niitä. Heillä ei olisi ollut rohkeutta.