Donald Trump: Teheran haluaa tehdä diilin

Iran haluaa tehdä sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, mutta sen ehdot ovat Yhdysvalloille huonot, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Maa ei näin ollen suostu toistaiseksi sopimukseen Iranin kanssa. Aiheesta kertoo BBC.

Trump ei suostunut puhelinhaastattelussa tarkemmin erittelemään ehdotetun sopimuksen ehtoja. Hän kuitenkin paljasti, että mahdolliseen sopimukseen kuuluisi Iranin sitoutuminen kaikista ydinohjelmaan liittyvistä tavoitteista luopumiseen.

Presidentti lisäsi, että lukuisat maat ovat sitoutuneet auttamaan Hormuzinsalmen suojaamisessa. Kyseisiä maita Trump ei paljastanut haastattelussa.

Iranin eteläpuolella sijaitseva Hormuzinsalmi on keskeinen reitti globaaleille öljykuljetuksille. Sen läpi kulkee noin 20 prosenttia maailman öljystä. Tämä tarkoittaa kuukausittain noin 3 000 alusta. Vuonna 2025 salmen läpi kuljetettiin noin 20 miljoonaa barrelia öljyä päivässä.

Sodan alkamisen jälkeen useat salmen läpi kulkevat alukset ovat raportoineet niihin kohdistuvista hyökkäyksistä. Iranin johto on sanonut tällä viikolla aikovansa jatkaa salmen sulkua.

Trump kommentoi jo eilen, että Yhdysvallat aikoo ”tavalla tai toisella” pitää Hormuzinsalmen turvallisena ja mahdollistaa kuljetukset sen kautta.

Hänen mukaansa Yhdysvallat on ”tuhonnut täysin” Persianlahdella sijaitsevan, Iranille kuuluvan Khargin saaren. Tämä on keskeinen solmukohta Iranin öljynviennille.

Donald Trump vähätteli haastattelussa huolta öljyn hinnan noususta.

– Öljyä ja kaasua on valtavasti – sitä on maailmassa todella paljon – mutta tiedättehän, että se on hieman tukkeutunut. Se tukos poistuu hyvin pian, hän kommentoi.