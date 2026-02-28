Donald Trump: Tavoitteena on Iranin vapaus

Yhdysvaltojen operaation tavoitteena on Iranin vapauttaminen, presidentti Donald Trump kertoi The Washington Postille lauantaina.
– Haluan vain vapautta (Iranin) kansalle, Trump sanoi lyhyessä puhelinhaastattelussa.
– Haluan turvallisen kansakunnan, ja sen me myös saamme.
Yhdysvallat aloitti ”Epic Furyksi” nimetyn laajan operaation Irania vastaan lauantaina. Trump perusteli operaatiota viestipalvelu Truth Socialissa julkaistulla videolla Iranin muodostamalla sotilaallisella uhalla ja maan ydinohjelmalla. Presidentin mukaan Iranin ohjukset uhkaavat myös Euroopan maita.
Trump kehotti videolla Iranin kansaa vaihtamaan maansa hallinnon sekä vallankumouskaartin sotilaita luopumaan aseista. Israelilaisten lähteiden mukaan iskujen ensimmäisiä kohteita ovat olleet nimenomaan Iranin hallinnon johtohenkilöt.
Yhdysvaltalaislähteiden mukaan ”Epic Fury” saattaa kestää useita päiviä. Operaatio voi johtaa tappioihin myös Yhdysvaltojen puolella, Trump sanoi videoviestissään.