Väite Israelista: Iranin ydinohjelman johtaja ehkä jo surmattu

Israelilaisten lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen ensimmäisenä kohteena ovat olleet nimenomaan Iranin islamistihallinnon johtajat. Väitteestä kertovat muiden muassa New York Times ja israelilainen Haaretz. Iskut alkoivat lauantaina aamulla.

Lauantaina päivällä Yhdysvaltojen viranomaiset vakuuttivat, että he iskevät Iranin sotilaallisiin kohteisiin. Israel kertoi päivällä käynnistäneensä sarjan iskuja Iranin länsiosassa sijaitseviin sotilaskohteisiin.

Aamulla Iranin presidentin Masud Pezeškianin toimistoon Teheranissa väitetään isketyn. Iranilaiset uutiskanavat väittävät, että Pezeshkian ei loukkaantunut iskussa tai edes ollut Teheranissa kun iskut alkoivat. Sosiaalisessa mediassa ja iranilaisilla uutiskanavilla julkaistulla videolla näkyy ankara tulipalo. Iranilaislähteiden mukaan isku osui lähelle entisen presidentin Mahmud Ahmadinejadin kotia. Tietoja ei kuitenkaan ole mahdollista vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Israelilaisen N12-kanavan mukaan Iranin islamistihallinnon ylimmän hengellisen johtajan Ali Khamenein läheinen avustaja, entinen puolustusministeri Ali Shamkhani on mahdollisesti saanut surmansa. Shamkhani on ollut vastuussa Iranin ydinohjelmasta. Arviota miehen kuolemasta ei kuitenkaan ole vahvistettu. Vahvistamattomien väitteiden mukaan myös Khamenei itse on ollut iskujen kohteena.

Myös useiden Iranin turvallisuusjoukko Vallankumouskaartin johtajien on väitetty kuolleen iskuissa. Vallankumouskaarti (IRGC) on asevoimien rinnalla toimiva, mutta niistä erillinen sotilaallispoliittinen organisaatio. Sen keskeisin tehtävä on turvalta islamilaisen, teokraattisen järjestelmän säilymistä. Yhdysvallat on luokitellut Vallankumouskaartin terroristijärjestöksi vuodesta 2019 alkaen.