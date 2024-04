Donald Trump selvensi aborttikantaansa

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump totesi maanantaina, että aborttioikeudet pitäisi jättää osavaltioille. Asiasta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Aborttikysymys on yksi Yhdysvaltain politiikan herkimmistä ja kiistanalaisimmista kysymyksistä.

– Näkemykseni on nyt, että meillä on abortti siellä, missä kaikki halusivat sen laillisesta näkökulmasta, osavaltiot päättävät äänestämällä tai lainsäädännöllä tai kenties molemmilla. Ja mitä tahansa he päättävät, täytyy olla maan laki. Tässä tapauksessa osavaltion lakia, Trump sanoi Truth Social -yhteisöpalvelun tililleen lähetetyssä videossa.

– Monet osavaltiot ovat erilaisia. Monilla on eri määrä viikkoja, tai jotkut ovat konservatiivisempia kuin toiset. Loppujen lopuksi tässä on kyse ihmisten tahdosta, Trump jatkoi.

Republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas Trump on aiemmin vihjannut, että hän voisi tukea 15 viikon liittovaltion kieltoa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse insestistä, raiskauksesta tai äidin hengenvaarasta.

Trump sanoi maanantaina julkaistulla videolla olevansa ”ylpeänä vastuussa” korkeimman oikeuden kumoamasta Roe v. Wade -päätöksestä, jolla se hänen mukaansa ”poistettiin liittovaltion käsistä ja tuotiin jokaisen osavaltion ihmisten sydämiin, mieliin ja äänestyksiin”.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesäkuussa 2022 vuonna 1973 tehdyn niin sanotun Roe v. Wade -ennakkopäätöksen, joka turvasi kansallisen aborttioikeuden.