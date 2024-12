Donald Trump veti vanhan diskohitin viraaliksi – rahapotti yhtyeelle

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on käyttänyt Village People -yhtyeen vuodelta 1978 peräisin olevaa Y.M.C.A.-kappaletta jo vuosia vaalitilaisuuksissaan. Trump usein myös tanssahtelee persoonallisesti sen tahtiin.

Sosiaalinen media on vaalivoiton jälkeen täyttynyt erilaisista matkivista Trump/Y.M.C.A.-tanssivideoista. Hittilaulu ja siihen liittyvä tanssi nousivat esille äsken myös presidentin juhlistaessa kiitospäivää perheensä ja miljardööri Elon Muskin kanssa Floridan Mar-a-Lagossa.

Village Peoplen perustajiin lukeutuva laulaja ja sanoittaja Victor Willis kertoo Facebook-päivityksessään antaneensa Trumpin käyttää kappalettaan vuosien ajan. Willis haluaa myös murtaa myytin, että kyseinen kappale sisältäisi homoseksuaalisia viittauksia.

– Olen saanut vuodesta 2020 lähtien yli tuhat valitusta siitä, että Donald Trump on käyttänyt kappaletta. Pyysin tulevaa presidenttiä lopettamaan sen käytön, koska valitustulvasta koitui minulle vaivaa. Sen käyttö kuitenkin jatkui, koska kampanja tiesi saaneensa sille poliittisen käytön lisenssin BMI:ltä, joten heillä oli täysi oikeus käyttää kappaletta, Victor Willis sanoo.

– Sanoin eräänä päivänä vaimolleni, että hei, Trump vaikuttaa aidosti pitävän Y.M.C.A.:sta, ja hänellä on hauskaa sen kanssa. Näin ollen en halunnut kieltää kappaleen käyttöä ottaen huomioon, että monet muut artistit estivät oman materiaalinsa käytön. Pyysin vaimoani ilmoittamaan BMI:lle, ettei poliittisen käytön lisenssiä pidä vetää pois, Willis jatkaa.

Hänen mukaansa Donald Trump on tehnyt hittilaululle palveluksen käyttäessään sitä vaalikampanjoidensa yhteydessä. Kappale nousi ensimmäistä kertaa kakkossijalta ykkössijalle Billboard-lehden suosituimpien kappaleiden listalla 45 vuoden jälkeen.

Taloudellinen hyöty on ollut merkittävä, sillä tulot ovat olleet miljoonaluokkaa.

Victor Willis kertoo lyriikoiden kertovan San Franciscon alueen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (Y.M.C.A) toiminnasta, kuten uinnista, koripallosta, yleisurheilusta ja edullisesta ruoasta. Willis harmittelee mediassa esiintyneitä väitteitä siitä, ettei Trump tietäisi kappaleen ”todellista merkitystä” seksuaalivähemmistöjen lauluna.

– Kun kirjoitin ”hengaillaan poikien kanssa”, niin viittasin 1970-luvun tummaihoisten slangiin. Se tarkoitti hengailua yhdessä urheilun, uhkapelin ja vastaavan parissa. Tässä ei ole mitään homoseksuaalisuuteen viittaavaa, Willis sanoo.

