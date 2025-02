Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulta erikoisen lahjan, kun päämiehet tapasivat aiemmin helmikuussa. Hiukan kylmäävästä tuliaisesta kertovat esimerkiksi The War Zone ja CNN.

Trump sai Netanjahulta tuliaisina puunrunkoleikkeeseen upotetun kultaisen tai kullanvärisen hakulaitteen. Lahjan selitekyltissä kerrotaan, että se on pääministeri Benjamin Netanjahun lahja suurimmalle ystävälle ja liittolaiselle, presidentti Donald Trumpille. Hakulaitteen näytössä lukee press with both hands, paina molemmin käsin, ja nuolet kohti takaisin- ja ok-näppäimiä.

Karmivaa tuliaisessa on se, mitä Israel ryhtyi tekemään eräälle 5000 hakulaitteen erälle useita vuosia sitten. Tarkkaan harkittu tapahtumaketju johti siihen, että ainakin 37 ihmistä kuoli ja tuhansia loukkaantui viime syyskuussa, kun Israelin tiedustelun operaatio räjäytti nämä terroristijärjestö Hizbollahille myymänsä hakulaitteet. Iskussa loukkaantui ja vammautui huomattava määrä siviilejä – myös lapsia.

Israelin pääministerin kanslian mukaan lahja symboloi pääministerin tekemää päätöstä, jonka tuloksena terroristijärjestö Hizbollahin tahto murtui. Times of Israel lainaa kanslian tiedotetta, jonka mukaan tämä operaatio ”osoittaa sitä vahvuutta, oveluutta ja teknologista ylivoimaa, joka Israelilla on suhteessa vihollisiinsa”.

Netanjahu antoi lahjan Trumpille vieraillessaan Washingtonissa. Samalla vierailuilla Trump antoi CNN:n mukaan Netanjahulle lahjaksi valokuvan heistä kahdesta yhdessä.

Sosiaalisessa mediassa Netanjahun tuliainen otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein. Internet ei ole nimittäin unohtanut lahjaa, jonka Yhdysvaltain Neuvostoliiton-suurlähettiläs W. Avrell Harriman sai neuvostoliittolaisilta koululaisilta vuonna 1945. Käsintehdyn puisen Yhdysvaltain vaakunan sisällä ollut kuuntelulaite ehti toimia noin kuusi vuotta ennen kuin Iso-Britannian lähetystön väki löysi sen sattumalta.