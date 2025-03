Donald Trump: Olen ollut tiukempi Venäjän suhteen kuin kukaan muu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolusti tiukkaa Ukraina-linjaansa Fox Newsin Sunday Morning Futures -ohjelman haastattelussa.

Hänen mukaansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai Joe Bidenin virkakaudella tukea liian heppoisin perustein.

– Hän pystyi… se oli kuin olisi ottanut karkin lapselta. Hän on fiksu ja kova tyyppi, Trump sanoi Zelenskyiin viitaten.

Hän muistutti antaneensa itse luvan Javelin-panssarintorjunta-aseiden myynnille ensimmäisellä virkakaudellaan. Niitä ei ollut toimitettu presidentti Barack Obaman aikana Krimin miehityksestä ja Itä-Ukrainan sotatoimista huolimatta.

Donald Trump arvosteli Joe Bidenia ja sanoi, ettei Venäjän sotaa Ukrainassa tai Hamasin hyökkäystä Israeliin olisi tapahtunut hänen ollessaan presidenttinä. Hän kuvaili Bidenin hätäistä vetäytymistä Afganistanista ”maamme noloimmaksi päiväksi”.

Donald Trump huomautti Euroopan laittaneen enemmän rahaa venäläisen energian ostamiseksi kuin Ukrainan tukemiseksi sodan aikana.

Häneltä kysyttiin haastattelussa Puolan presidentti Andrzej Dudan arviosta, jonka mukaan Ukraina ei selviä pelkästään Euroopan tuella ilman Yhdysvaltoja.

– He eivät välttämättä selviä muutenkaan. Venäjän suhteen on tiettyjä heikkouksia, se vaatii kaksi osapuolta. Tätä sotaa ei olisi pitänyt tapahtua, mutta tilanne on nyt tämä. Ja olemme jumissa tämän sotkun kanssa, Donald Trump sanoi.

Presidentti uhkasi viime viikon lopulla Kremliä uusilla talouspakotteita ja ”massiivisilla tariffeilla”, jos Venäjän johto ei taipuisi mukaan rauhanneuvotteluihin.

Tukea Israelille on jatkettu Trumpin toisen virkakauden alussa. Hänen mukaansa konfliktia Lähi-idässä ja Ukrainassa ei voi verrata keskenään historiallisten ja valtapolitiikkaan liittyvien syiden vuoksi.

– Olen mielestäni ollut hyvin tiukka Venäjän suhteen. Tiukempi kuin kukaan muu. Muistakaa, että minä pysäytin Nord Stream 2 -putkihankkeen, Donald Trump sanoi.

– Olen ollut kova, mutta tulen hyvin toimeen presidentti Vladimir Putinin kanssa. Ja tämän vuoksi he sanovat kaikenlaista, mutta kukaan ei ole ollut kovempi, Trump jatkoi.

Hän kuvaili edeltäjäänsä Joe Bidenia ”heikoksi, säälittäväksi mieheksi”.

Donald Trumpin mukaan Iranin ydinohjelman suhteen voidaan toimia sopimuksen kautta tai sotilaallisesti. Yhdysvaltain kerrotaan pyytäneen Venäjää mukaan neuvotteluihin. Donald Trump sanoi lähettäneensä asiaa koskevan kirjeen lauantaina Iranin johdolle.

– Iranilaiset ovat hienoa kansaa, mutta heillä on kova hallinto. Heitä ammutaan kaduilla. Neuvottelisin mieluummin diilin, voimme tehdä sellaisen, Trump totesi.

Presidentin mukaan Yhdysvallat ei voi leikata puolustusmenoja nykyisessä turvallisuusympäristössä Venäjän ja Kiinan luoman uhkan vuoksi. Hän huomautti maan käyttävän suuria rahoja ydinohjuksiin, joiden vähentämisestä olisi kaikille hyötyä.

– Niiden aiheuttaman tuhon mittakaavaa ei voi edes ymmärtää. Kaikki käyttävät rahaa tällaiseen, jonka käyttäminen tarkoittaisi maailmanloppua, Trump sanoi.

Hän sanoi ilmastonmuutoksen ja merenpinnan kohoamisen muodostavan paljon vähäisemmän ja kaukaisemman uhkan ihmiskunnalle.

– Suurin uhka ovat nämä hirviöt, jotka odottavat eri valtioiden varastoissa, Donald Trump jatkoi.