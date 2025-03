Donald Trump mainitsi Suomi-viestissä jäänmurtajat – Tästä on kyse

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pelasi lauantaina erän golfia tasavallan presidentti Alexander Stubbin kanssa Mar-a-Lagossa Floridassa. Pelin jälkeen Trump kehui Stubbin golftaitoja ja mainitsi myös suomalaiset jäänmurtajat.

Yhdysvaltain presidentti kommentoi, että sekä hän että Stubb odottavat innolla Yhdysvaltojen ja Suomen välisen kumppanuuden vahvistamista.

– Se sisältää suuren määrän paljon tarvittujen jäänmurtajien hankkimista ja kehittämistä Yhdysvalloille, sekä rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden turvaamista maillemme ja maailmalle, Trump kirjoitti.

– Presidentti Stubb kertoi minulle vahvoin sanankääntein, että Yhdysvallat on jälleen vahva ja taas täällä. Olen samaa mieltä.

Suomalaisten jäänmurtajien mainitseminen ei liene sattumaa, sillä Suomi on kansainvälisesti tunnettu osaamisestaan jäänmurtajien rakentamisessa.

Viime heinäkuussa Suomi, Yhdysvallat ja Kanadat allekirjoittivat ICE Pact -sopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan maiden yhteistyötä arktisella alueella. Marraskuussa taas allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja yhteistyöstä jäänmurtajien rakentamisessa.

Trump on aiemmin ilmoittanut Yhdysvaltojen tilaavan 40 uutta jäänmurtajaa. Tammikuussa elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) arvioi, että Yhdysvallat voisi tilata näitä jäänmurtajia Suomesta.

– Suomi on valmis. Meidän telakkamme ovat valmiita. Mikään muu maa ei osaa valmistaa yhtä hyvin sitä, mitä Yhdysvallat tarvitsee, Rydman kommentoi tuolloin.

Pian presidenttien tapaamisen jälkeen Rydman iloitsikin viestipalvelu X:ssä mahdollisten jäänmurtajatilausten olevan askelen lähempänä.

– Jäänmurtajia pukkaa, elinkeinoministeri kirjoitti.

Helmikuussa virginialainen demokraattisenaattori Tim Kaine taas arvioi, että Trumpin hallinto on sitoutunut jäänmurtajahankintoihin. Kaine kehui myös sitä, että Helsingin telakalla on keskitytty nopeasti kasvattamaan henkilöstöä ja suunnittelutiimejä.

– Hän [Trump] suhtautuu myönteisesti laivanrakennukseen ja Suomeen. Nämä ovat hyviä lähtökohtia, Kaine pohti.

just played a round of Golf with Alexander Stubb, President of Finland. He is a very good player, and we won the Men’s Member-Guest Golf Tournament at Trump International Golf Club in Palm Beach County, with the Legendary Gary Player, Senator Lindsey Graham, and former…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 29, 2025