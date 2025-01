Donald Trump: Kaikki tämä on pielessä Kanadassa

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump aiheutti taannoin kohun ehdotuksellaan, että Kanadasta voisi tulla USA:n 51. osavaltio.

Trump kommentoi jälleen aihetta republikaanien kuvernöörien tapaamisessa Mar-a-Lagossa Floridassa.

– Siitä tulisi hieno osavaltio ja kanadalaiset pitävät siitä, hän sanoi.

Trump jatkoi listaamalla asioita, jotka hänen mukaansa ovat pielessä Kanadassa.

– He maksavat alhaisempia veroja ja heillä ei käytännössä ole armeijaa, heillä on erittäin pieni armeija, hän sanoi. He maksavat alle prosentin, he ovat pienimpiä maksajia Natossa ja heidän pitäisi maksaa paljon enemmän, hän sanoi.

Trump kertoi keskustelleensa kanadalaisen jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyn kanssa ja pyytäneensä häntä Kanadan kuvernööriksi.

– Wayne ei ollut kovin kiinnostunut, Trump nauratti yleisöä.

Trump nosti esille myös talouden ja kaupan.

– Yhdysvaltojen näkökulmasta tuemme Kanadaa 200-250 miljardilla dollarilla vuodessa. Meillä on massiivinen alijäämä ja he ovat vieneet 20 prosenttia autobisneksestämme. Tekisin niitä mieluummin täällä, voisimme asettaa tullit.

Kanadasta ei Trumpin mukaan tarvita myöskään puutavaraa, koska USA:lla on myös metsää.

– Emme tarvitse mitään. Emme tarvitse heidän polttoaineitaan ja heidän energiaansa. Emme tarvitse heidän öljyä ja kaasua. Emme tarvitse mitään, mitä heillä on.

Trumpin mukaan Kanada kuitenkin tarvitsee Yhdysvaltoja, joten siksi sen pitäisi olla Yhdysvaltain osavaltio.

