Donald Trump sanoo käyneensä erittäin hyvän keskustelun Volodymyr Zelenskyin kanssa

USA:n presidentti Donald Trump kertoo Truth Social -palvelussa käyneensä erittäin hyvän puhelinkeskustelun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Trump kertoo puhelun kestäneen noin tunnin.

– Suuri osa keskustelusta perustui eilen (Venäjän) presidentti (Vladimir) Putinin kanssa käytyyn puheluun, jotta sekä Venäjän että Ukrainan pyynnöt ja tarpeet voidaan yhdenmukaistaa, Trump sanoo.

Zelenskyi on vierailulla Suomessa. Hän puhui puhelimessa Trumpin kanssa Helsingin yliopiston päärakennuksen neuvotteluhuoneessa.

Trump says he had a one hour call with Zelensky and “much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs.” pic.twitter.com/Evs1DHOAEZ

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 19, 2025