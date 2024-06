Donald Trump ei voisi armahtaa itseään vaalivoiton jälkeen

Mikäli Donald Trump valittaisiin marraskuun vaaleissa presidentiksi, ei hän silti pystyisi armahtamaan itseään tuomioista, jotka liittyivät maksujen väitettyyn pimittämiseen aikuisviihdetähdille, kertoo New York Times.

Valamiehistö tuomitsi torstaina Trumpin syylliseksi yhteensä 34 eri syytekohtaan. Tuomioistuimen mukaan Trump syyllistyi kirjanpidon väärentämiseen. Rangaistus ilmoitetaan 11. heinäkuuta, juuri ennen republikaanien puoluekokousta.

Trumpin rikokset luokitellaan New Yorkin rikoslaissa E-luokan rikoksiksi, joka on rikoksista kaikkein lievin. Niiden alapuolella on kuitenkin erillinen lievempien rikkomusten (misdemeanour) kategoria. E-luokan rikoksista maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta tai ehdonalaista.

Yhdysvaltain perustuslain 2. artiklan 2. momentin mukaan Yhdysvaltain presidentillä on kuitenkin oikeus antaa armahduksia rikoksista Yhdysvaltoja vastaan, lukuunottamatta virkasyytteeseen liittyviä tuomioita.

Trumpin harmiksi tapauksessa syytettä ajoi kuitenkin New Yorkin osavaltio, ei Yhdysvallat eli liittovaltio. Trump rikkoi kirjanpitoa väärentäessään osavaltion, ei liittovaltion lakia.

Käytännössä perustuslaki antaa presidentille mahdollisuuden antaa armahduksia liittovaltion tason rikoksista, mutta osavaltiotasolla samaa mahdollisuutta ei ole. Osavaltiotason rikosten armahtamisesta päättää kyseisen osavaltion johtaja eli kuvernööri.

New Yorkissa kuvernöörin pallilla istuu tällä hetkellä demokraattipoliitikko Katy Hochul, joka tuskin armahtaisi Trumpia.

– Tämän päivän tuomio varmistaa, että kukaan ei ole lain yläpuolella, Hochul kommentoi torstaina.

Trump on ilmoittanut olevansa tyytymätön ja valittavansa tuomiosta. Valitusprosessin arvellaan kestävän ainakin marraskuun vaalien yli.