Donald Trump: Ei edistystä Vladimir Putinin kanssa – Venäjä teki jätti-iskun Kiovaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat puhelimessa eilen illalla. Trumpin mukaan puhelu ei tuonut edistystä Ukrainan tilanteeseen.

Viime yönä Venäjä iski massiivisesti Ukrainaan, ja käytti jopa ennätysmäärän lennokkeja sodan aikana.

Trumpin mukaan puhelu kesti varsin pitkään ja siinä käsiteltiin monia aiheita, sodan lisäksi myös Iranin tilannetta. Trump teki selväksi, ettei ole puheluun tyytyväinen, Ukrinform kertoo.

– En edistynyt hänen kanssaan yhtään tänään.

Ukrainan asetoimitusten keskeytyksestä Trump sanoi, että Yhdysvallat tarjoaa apuaan, mutta sen täytyy varmistaa, että aseita jää riittävästi itselle.

Venäjä iski pääkaupunki Kiovaan ja useisiin muihin kaupunkeihin yön aikana.

Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan ainakin 23 ihmistä on loukkaantunut, joista 14 on sairaalassa, Kyiv Independent uutisoi.

Tulipalot riehuivat eri puolilla Kiovaa ja asuin- ja liikerakennuksia, koulu, sairaala, rautateitä ja muuta siviili-infrastruktuuria vaurioitui useilla alueilla.

Räjähdykset alkoivat Kiovassa paikalla olevien journalistien mukaan iltakymmenen aikaan ja jatkuivat perjantain varhaisiin tunteihin.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä ampui ballistisia ohjuksia Kiovaan puolen yön jälkeen ja uudelleen puoli kolmen aikaan yöllä.

Ukrainalaisviranomaiset ovat varoittaneet, että Venäjän jatkuvat hyökkäykset on tarkoitettu kuluttamaan Ukrainan ilmapuolustusta ja terrorisoimaan siviileitä.

While the US is preparing for the 4th of July and paid munitions are withheld in Poland by the US administration, Russia has fired another barrage of missiles into the Ukrainian capital.

The Russian terror attacks have never been this intense than in the last weeks. pic.twitter.com/CXwNWvNrkJ

— (((Tendar))) (@Tendar) July 4, 2025