Dmitri Medvedevin uskomattomat veikkaukset päättyvälle vuodelle – pieleen meni

Vuosi sitten tapaninpäivänä Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev julkaisi X:ssä propagandantäyteisen listan asioista, joita voisi tapahtua vuonna 2023.

– Monet esittävät futuristisia hypoteeseja, ikään kuin kilpailevat, kuka keksisi villeimmän ja jopa absurdeimman, hän kirjoitti listansa saatteena.

– Tässä vaatimaton panoksemme.

Medvedev aloitti kymmenen kohdan listauksensa ennustamalla öljyn tynnyrihinnan nousevan 150 dollariin ja kaasun hinnan nousua 5 000 dollariin tuhannelta kuutiometriltä. Veikkaus ei toteutunut: öljyn hinta on nykyisellään alle 80 dollaria tynnyriltä. Lokakuussa kaasun hinta Euroopassa taas oli noin 600 dollaria tuhatta kuutiometriä kohden.

Medvedev ennakoi Britannian liittyvän tänä vuonna takaisin Euroopan unioniin ja koko unionin romahtavan tämän seurauksena. Myös euron käyttämisen valuuttana piti romahduksen myötä lakata. Näistäkään veikkauksista yksikään ei toteutunut.

Tietysti Ukrainaakin Medvedev sivusi. Hänen arvionsa oli, että Puola ja Unkari miehittäisivät osat ”ennen olemassa ollutta” Ukrainaa. Vastaavanlainen miehitys on ajatus, jota Kremlin propagandassa on aiemminkin viljelty. On selvää, ettei tämäkään veikkaus osunut kohdilleen.

Ex-presidentin mukaan Saksan ja ”sen satelliittivaltioiden”, joihin lukeutuvat hänen kirjoituksensa mukaan Puola, Baltian maat, Tshekki, Slovakia, hypoteettinen ”Kiovan tasavalta” ja ”muut syrjäytyneet maat”, olisi pitänyt perustaa tänä vuonna ”Neljäs valtakunta” (Fourth Reich). Tämän valtakunnan Medvedev taas ennakoi käyvän Ranskan kanssa sodan, joka päättyisi Euroopan jakautumiseen ja Puolan uuteen kahtiajakoon. Eivät toteutuneet nämäkään, kuten ei myöskään Pohjois-Irlannin irtaantuminen Yhdistyneestä Kuningaskunnasta.

Yhdysvaltain osalta Medvedev veikkasi sisällissotaa, jonka seurauksena Kalifornian ja Texasin osavaltiot itsenäistyisivät Texasin lopulta liittyen Meksikoon. Elon Muskin hän veikkasi voittavan sodanjälkeisen presidentinvaalin useissa osavaltioissa. Todellisuudessa sisällissota saati sen seuraukset eivät käyneet toteen vuonna 2023.

Kaikkien suurimpien pörssien piti Medvedevin veikkausten mukaan poistua Yhdysvalloista ja Euroopasta kohti Aasiaa. Tämäkään ei toteutunut.

Viimeisenä Medvedev povasi Bretton Woods -järjestelmän romahtamista. Todellisuudessa järjestelmän käytöstä kuitenkin luovuttiin jo Richard Nixonin presidenttikaudella 1970-luvulla.

1. Oil price will rise to $150 a barrel, and gas price will top $5.000 per 1.000 cubic meters

2. The UK will rejoin the EU

3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022