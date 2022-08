Dmitri Medvedev suuttui Viron pääministerin viisumipuheista: Vapautenne on meidän virheemme

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev ryöpyttää kovin sanoin Viroa. Hän kommentoi Viron pääministeri Kaja Kallaksen lausuntoa venäläisten turistiviisumeista.

Medvedev kirjoittaa Twitterissä englanniksi ja venäjäksi julkaistussa päivityksessään, että ”virolainen rouva suoltaa lisää natsiroskaa”. Medvedev viittaa tällä Kallaksen toteamukseen siitä, että Euroopassa käyminen on etuoikeus eikä ihmisoikeus.

– Tämä saa haluamaan muistuttaa häntä toisesta sanonnasta: vapautenne ei ole teidän ansiotanne vaan meidän epäonnistumisemme, Dmitri Medvedev kirjoittaa.

Esimerkiksi Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on reagoinut jyrkästi Medvedevin puheisiin. Ilves kysyy Twitterissä, onko Viro jo ottanut yhteyttä Venäjän Viron-suurlähetystöön ja vaatinut selitystä uhkaavasta lausunnosta.

Aikanaan Kremlin mittapuulla maltillisena pidetyltä Dmitri Medvedeviltä on totuttu kuulemaan viima aikoina toinen toistaan jyrkempiä lausuntoja.

Kaja Kallas vaati tiistaina painokkaasti lopettamaan turistiviisumien myöntämisen venäläisille. Sanat oli käytännössä suunnattu Suomelle. Baltian maat lopettivat turistiviisumien myöntämisen jo huhtikuuhun mennessä. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Following the Ukrainian carpet

clown, the Estonian madame

churned out more Nazi drivel targeting Russian citizens: “Visiting Europe is a privilege, not a human right”.

It makes one want to remind her of another saying: “You being at large is not your merit, but our shortcoming”

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 9, 2022