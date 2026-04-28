Diesel 1,299 euroa – IL: Halpa hinta toi jättijonot

Diesel-polttoaineen myynti 1,299 euron litrahintaan aiheutti jättijonot Imatralla, kertoo Iltalehti.
Imatralla ajanut yksityisautoilija kertoo ihmetelleensä imatralaiselle SEO Vuoksenniskan asemalle kertyneitä mittavia jonoja.
Lopulta hän päätti ottaa selvää, mistä jonot johtuivat. Ilmeni, että asema myi dieseliä poikkeuksellisen halvalla: 1,299 euroa litralta.
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun halpa polttoaineen hinta aiheuttaa mittavat jonot huoltoasemalle. Maaliskuussa bensiinin myyminen alle kahden euron litrahinnalla aiheutti mittavat jonot eri puolille Suomea.
Lähi-idän tilanne näkyy pumppuhinnoissa
Viime aikoina polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa Iranin sodan takia. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että kriisin pitkittyessä bensiinin litrahinta voi Suomessakin nousta yli kolmeen euroon litralta.
Lähi-idän tilanteen lisäksi polttoaineiden hinnat vaihtelevat viikonpäivän ja kellonajan mukaan.
Suomessa tehdyissä vertailuissa on havaittu, että polttoaineiden hinnat ovat alimmillaan yleensä sunnuntain ja tiistain välillä. Hintapiikki on yleensä maanantain ja keskiviikon välillä.
Polttoaineiden hinnoissa on suurta vaihtelua myös eri huoltoasemien välillä. Hintaeroja voi tarkkailla esimerkiksi Tankille.fi– tai Polttoaine.net -sivustojen kautta, joihin kerätään eri huoltoasemien hintatietoja. Tiedot voivat olla puutteellisia tai vanhentuneita.
Joskus hintaero voi olla niin merkittävä, että osa autoilijoista lähtee tankkaamaan autoaan jopa toiselle puolelle Suomea.
Hintaerosta huolimatta Autoliiton asiantuntijan mukaan pitkän matkan päähän tuleva tankkausreissu ei kaikissa tapauksissa tule kannattavaksi.
LUE MYÖS:
Polttoaineen hinta nousi rajusti, tämä on kallein hetki tankata
Kannattaako ajaa kauas tankkaamaan? Säästö voi kadota nopeasti
Öljyn hinta voi nousta rajusti – bensiini jopa kolme euroa litralta