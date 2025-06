Demokraattipoliitikkoja ammuttiin Yhdysvalloissa, kaksi kuollut

Kahta minnesotalaista demokraattipoliikkoa ja heidän puolisoitaan on ammuttu iskussa, jota osavaltion kuvernööri Tim Walz kuvaa ”poliittisella motiivilla tehdyksi salamurhaksi”, kertoo CNN.

Ampumisessa kuolivat Minnesotan osavaltion edustajainhuoneen jäsen Melissa Hortman sekä hänen aviomiehensä Mark Hortman. Hortman oli toiminut edustajainhuoneessa vuodesta 2005 lähtien, ja hänet valittiin helmikuussa demokraattien ryhmänjohtajaksi.

Myös osavaltiosenaatin jäsentä John Hoffmania sekä hänen vaimoaan ammuttiin lukuisia kertoja. Walzin mukaan heidät kiidätettiin leikkaukseen, ja kuvernööri sanoo olevansa ”varovaisen optimistinen” heidän selviämismahdollisuuksistaan.

Iskut tapahtuivat uhrien kodeissa Minneapolisin lähettyvillä, ja niiden takana on tiettävästi sama henkilö. Alustavien tietojen mukaan tekijä olisi pukeutunut siniseen paitaan ja luotiliiviin, ja olisi teeskennellyt olevansa poliisi.

Poliisipäällikkö Mark Bruleyn mukaan Hoffmanin ampumisesta kuultuaan poliisit päättivät tarkastaa, oliko Hortman kunnossa. Paikalle saapuessaan poliisit havaitsivat pihalla poliisiauton sekä poliisiksi pukeutuneen henkilön.

Kun poliisit lähestyivät miestä, hän ampui poliiseja ja vetäytyi takaisin Hortmanin kotiin.

Tekijä on toistaiseksi karkuteillä, ja käynnissä on paraikaa koko osavaltion laajuinen ajojahti. Myös liittovaltion poliisi FBI on mukana tutkinnassa.

Tekijän poliittinen motiivi voi liittyä Minnesotan tiukkaan poliittiseen tilanteeseen. Sekä osavaltion senaatti ja edustajainhuone ovat jaettu lähes tasan demokraattien ja republikaanien välillä. Republikaaneilla on edustajainhuoneessa yhden paikan enemmistö, tilanteen ollessa päinvastainen senaatissa.