David Cameron: Ellei Vladimir Putinia pysäytetä Ukrainassa, hän vaatii lisää

– Tiedän, että argumentit – että Euroopan turvallisuus on Yhdysvaltojen turvallisuutta, ja että diktaattoreita ei pidä tyynnyttää – voittavat, Britannian ulkoministeri David Cameron kirjoittaa The Sunissa.

Hän kertoo aikomuksestaan matkustaa Yhdysvaltoihin puhumaan Ukrainan puolesta, koska Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, kuinka paljon ja kuinka kauan Ukrainaa autetaan.

Ulkoministerin mukaan on vaikea muistaa sellaista vaaran ja epävarmuuden aikaa kuin nyt. Cameron korostaa, että meidän on ymmärrettävä, miten maailma on muuttunut.

– Sitä muokkaavat voimat – Kremlin sodanlietsoja, aggressiivisempi Kiina, nuoria mieliä myrkyttävä islamistinen ääriliike – nämä asiat eivät katoa yhdessä yössä. Ei ole mitään järkeä toivoa maagista paluuta maailmaan sellaisena kuin se ennen oli. Toivo ei ole politiikkaa.

– Jos (Valdimir) Putinia ei pysäytetä Ukrainassa, hän tulee vaatimaan lisää. Ja tiedämme historiastamme, että diktaattorien tyynnyttäminen tuhoaa Ison-Britannian etuja ja maksaa brittihenkiä, Cameron jatkaa.

Hänen mukaansa ”meidän on rakennettava puolustustamme, pysyttävä lähellä ystäviämme ja tavoitettava uusia liittolaisia, koska emme voi eristää itseämme näistä kriiseistä”.

Cameron kuitenkin toteaa, että jos käännämme tämän ”vaaran ja epävarmuuden” ajan joksikin, joka tuo uutta yhtenäisyyden tunnetta liittolaisten välille, ”ei ole mitään syytä, miksi emme voittaisi”.