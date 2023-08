”Daavidin lingon” hankinta Suomeen etenee – asejärjestelmä torjuu jopa ballistiset ohjukset

Israelilaisen David’s Sling -ilmatorjuntajärjestelmän eli Daavidin lingon hankinta Suomeen etenee, kertoo Israelin puolustusministeriö.

Ministeriön mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeriö on hyväksynyt asejärjestelmän toimituksen Suomeen – Yhdysvallat on mukana järjestelmän kehittämisessä ja noin puolet järjestelmän komponenteista on valmistettu Yhdysvalloissa.

Verkkouutiset kertoi maavoimien ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn uudeksi järjestelmäksi valitusta Daavidin lingosta ja sen yksityiskohdista huhtikuussa.

Järjestelmän torjuntakyky ulottuu 40 kilometristä 300 kilometrin etäisyydelle. Pystysuunnassa se torjuu valmistajan mukaan lentokoneita enintään 30 kilometrin ja ohjuksia enintään 15 kilometrin korkeuteen. Järjestelmä on suunniteltu ampumaan alas lentokoneiden lisäksi taktisia ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja suurikaliiperisia raketteja.

Daavidin linko on operatiivisessa käytössä vain Israelin puolustusvoimissa, joka käytti sitä tositoimissa ensimmäisen kerran heinäkuussa 2018 kahta Syyrian laukaisemaa lyhyen kantaman ballistista ohjusta vastaan.

Seuraavaksi Israelin ja Suomen puolustusministeriö sekä israelilaisvalmistaja Rafael Advanced Systems järjestävät hankintasopimuksen allekirjoitustilaisuuden. Hankinnan arvo on ministeriön mukaan noin 316 miljoonaa euroa.

Järjestelmä tulee operatiiviseen käyttöön Suomessa 2020-luvun jälkipuoliskolla.

