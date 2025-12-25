CNN: Näin Suomi varautuu sotaan pohjoisessa

Yhdysvaltalaismedia CNN:n toimittaja Isobel Yeung raportoi Suomen olevan hyvin varautunut Venäjän sotilaallisen aggression varalta. Yeung vieraili Lapin rajavartiostossa joulun alla.

– Juuri nyt olemme suomalaisten varusmiesten kanssa Euroopan Unionin pohjoisimmassa osassa, toimittaja aloittaa Lapissa kuvatulla videolla.

Yeung kertoo olevansa paikassa, jossa koulutetaan satoja varusmiehiä sodan mahdollisuuteen Venäjän kanssa. Hän sanoo Euroopan alkaneen varautua pahimpaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Toimittaja selostaa Suomen liittyneen Natoon, lisänneen puolustusmenoja ja aloittaneen suuren mittaluokan taisteluharjoitukset hankalimmissakin olosuhteissa.

– Olemme noin 25 mailin (40 kilometrin) päässä Venäjän rajasta. Ja me tiedämme, että venäläiset ovat rakentaneet sotilastukikohtia aivan rajan takana, Yeung kertoo.

– Hyvin hankalat toimintaolosuhteet.

Videolla haastatellun Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Mikko Kauppilan mukaan haastavinta on pysyä lämpimänä ja samalla kyetä taistelemaan. Kauppila sanoo lämpötilan laskevan alimmillaan -40 asteeseen.

Kysyttäessä Ukrainan sodan vaikutuksista suomalaisten varautumiseen, apulaiskomentaja kertoo saman olevan mahdollista Suomessakin.

– Emme ole huolissame siitä. Me seuraamme tilannetta ja olemme hyvin varautuneita, Kauppila päättää.