City: Miksi Turkua pilkataan?

Turku on saanut mainetta kaupunkina, joka joutuu usein muiden parjauksen kohteeksi. City-lehti ryhtyi selvittämään, mistä tarve pilkkaamiselle kumpuaa.

Turusta ja turkulaisista liikkuu verkon keskustelupalstoilla mitä ihmeellisimpiä oletuksia aina Turun murteesta alkaen. City-lehti huomauttaa, että mitkään viralliset tilastot eivät osoita, että Turku olisi muita suomalaisia kaupunkeja huonompi tai vaarallisempi.

Turussa asuu lähes 210 000 ihmistä. Väkiluvultaan se on Suomen kuudenneksi suurin kaupunki. Se on myös Lounais-Suomen ja länsirannikon kiistaton keskus. Kaupungissa sijaitsee useita yliopistoja ja yksi Suomen suurimmista satamista. Turku on myös historiallinen kaupunki, jolla on monipuolinen kulttuurielämä. Toisinaan Turkua on kutsuttu jopa ”Suomen Pariisiksi”.

City huomauttaa, että ainoastaan yhdessä virallisessa tilastossa Turku joutuu kyseenalaiseen maineeseen. Kyse on poliisin häiriöindeksistä. Sen mukaan Turku kuului Suomen väkivaltaisimpien kaupunkien joukkoon yhdessä Vantaan ja Helsingin kanssa. Indeksiin lasketaan julkisilla paikoilla kirjatut henkirikokset, pahoinpitely- ja seksuaalirikokset, ilkivaltarikokset ja niiden yritykset. Indeksiin lasketaan myös julkisilla paikoilla hoidetut hälytystehtävät.

Syyt Turun pilkkaamiselle voivat löytyä myös historiasta. Turku on Suomen vanhin kaupunki ja vielä Ruotsin vallan aikana se oli koko Suomen hallinnollinen keskus. Turku menetti asemansa Suomen suuriruhtinaskunnan keskuksena eli niin sanottuna pääkaupunkina vuonna 1812, jolloin suuriruhtinaskunnan hallinnollinen keskus siirrettiin Helsinkiin. Lisäksi alkuperäinen Turun akatemia siirrettiin Helsinkiin vuonna 1827 ja sen nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi. Nykyinen Turun yliopisto on perustettu vasta 1900-luvulla.

Vaikka Turku ei koskaan ole ollut itsenäisen Suomen pääkaupunki, voi tämä osin selittää, miksi Helsingissä on haluttu tehdä pilkkaa turkulaisista. Sama ilmiö on ollut havaittavissa Turussa, missä on perinteisesti ollut kielteisiä asenteita helsinkiläisiä kohtaan.

Turkulaiset ovat perinteisesti ottaneet yhteen myös tamperelaisten kanssa. Taustalla on ollut kilpailu siitä, kumpi on Helsingin jälkeen Suomen niin sanottu kakkoskaupunki. Viime vuosikymmeninä Tampere on mennyt kehityksessä Turun ohi, ja Tampere on yli 260 000 asukkaallaan maan kolmanneksi suurin kaupunki.

Lopputulemana City-lehti arvioikin, että Turkuun liittyvässä pilkassa on kyse enemmänkin huumorista kuin tosiallisesta kaupungin haukkumisesta.

– Se kertoo enemmän suomalaisten huumorintajusta ja paikkakuntien välisestä kilpailuista kuin mistään faktaperusteisesta kaupunkivertailusta, artikkelin kirjoittanut toimittaja itse toteaa.