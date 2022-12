CIA:n johtaja: Kiina seuraa tarkasti Venäjän epäonnistumisia

CIA:n johtaja William Burns toteaa, ettei aliarvioisi hetkeäkään Kiinan presidentti Xi Jinpingin suunnitelmia valloittaa Taiwan ja ”yhdistää” se Pekingin hallinnon alaisuuteen. Hän ennakoi Yhdysvaltain yleisradioyhtiö PBS:n haastattelussa, että sodan uhka on tämän vuosikymmenen kuluessa todellinen.

– Tiedämme, että hän on ohjeistanut sotilasjohtoaan olemaan valmis aloittamaan sodan vuoteen 2027 mennessä. Ja niinpä uskon rehellisen vastauksen olevan: mitä pidemmälle menemme tällä vuosikymmenellä, sitä suuremmat ovat sotilaallisen konfliktin riskit, Burns toteaa.

Hän huomauttaa Xin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistaneen Pekingin olympialaisissa rajattoman ystävyyden välilleen. Venäjän takeltelu Ukrainassa on kuitenkin asettanut tämän kyseenalaiseksi.

– On käynyt ilmi, että tällä kumppanuudella on todellisuudessa joitain rajoituksia, ainakin mitä tulee presidentti Xin haluttomuuteen tarjota Putinille sellaista sotilaallista apua, jota tämä on pyytänyt Ukrainan sodan aikana, Burns toteaa.

CIA:n johtaja toteaa kiinnostavaksi sen, kuinka Kiinan johto on reagoinut Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Kiina on hänen mukaansa seurannut sotaa tarkemmin kuin mikään muu valtio.

– En usko, että kukaan ulkomainen johtaja on kiinnittänyt tarkempaa huomiota siihen sotaan ja Venäjän huonoon sotilaalliseen suorituskykyyn kuin Xi Jinping, kun hän ajattelee omia tavoitteitaan Taiwanissa ja muualla, Burns kommentoi.