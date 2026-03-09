CIA peitteli työntekijöidensä oireita ja halveksui heitä

Laaja artikkeli syyttää Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:aa Havannan syndroomana tunnetun oireiston peittelemisestä ja uhrien mustamaalaamisesta. Insiderin ja CBS:n 60 Minutes -ohjelman yhteistyönä tekemässä jutussa useat uhrit sanovat, ettei heitä uskottu.

Jutussa esiintyvä entisen CIA-virkailijan mukaan tiedustelupalvelun Global Health Incident Cell -yksikön tarkoitus ei käytännössä ollut selvittää tapausten syytä vaan “laskea lämpöä” aiheen ympäriltä. Näin syntyi myös tavoite päätyä ennalta haluttuun johtopäätökseen: ettei mitään oikeaa ilmiötä ole. Virkailijan mukaan CIA jakautui kahtia niiden ihmisten välillä, jotka pitivät tapauksia aitoina ja niiden välillä, jotka pitivät niitä liioitteluna tai jonkinlaisina psyykkisinä oireina joita tapauksista puhuminen ja tiedon leviäminen entisestään lisäsi ja vahvisti.

Ainakin kahdella uhrilla kuitenkin havaittiin aivoille ominaisen proteiinin vuotaneen verenkiertoon. Yleensä tämä on diagnostinen merkki siitä, että molemmat olivat kärsineet aivoille traumaattisesta tapahtumasta, kuten aivohalvauksesta tai päävammasta. Vaurio voisi olla tyypillinen ihmiselle, joka on sota-alueella kärsinyt räjähdyksen paineaallosta. Jotkut ovat sokeutuneet ja toiset kuuroutuneet.

Silti monet uhrit ovat kokeneet ettei mikään näyttö riitä heidän asiansa tueksi. Ei edes se, että julkisuuteen on levinnyt tieto että Yhdysvaltojen viranomaiset ovat saaneet haltuunsa yhden tällaisen ääni- tai vastaavan aseen joilla Havannan syndrooman oireet epäillään aiheutetun.

Artikkeli sitoo epäilyt Venäjään ja erityisesti sotilastiedustelu GRU:n yksikköön 29155. Yksikkö 29155 on Venäjän sotilastiedustelun alainen organisaatio, jonka tehtävänä on toteuttaa salamurhia ja muita aktiivisia toimia, joiden tavoitteena on horjuttaa länsimaiden vakautta. Kahden viime vuoden aikana tämän näytön väitetään vain vahvistuneen.

CIA:ta kuvataan organisaationa, joka ei ainoastaan epäonnistunut suojelemaan omiaan vaan myös mustamaalasi ja osin avoimesti halveksui uhreja, palkitsi epäilijät urallaan etenemisellä ja mahdollisesti jopa valvoi uhrien vertaistukiverkostoa. Nämä ovat kuitenkin artikkelin ja sen lähteiden esittämiä väitteitä. CIA itse kieltäytyi kommentoimasta.

Näyttö uhrien kokemusten puolesta kuitenkin vahvistuu. Nyt Yhdysvaltain hallinnon suhtautuminen on alkanut muuttua. Valkoisessa talossa ja kongressin piirissä on viime aikoina nähty enemmän valmiutta ottaa uhrien kokemukset vakavasti. Kongressin tiedusteluvaliokunnan julkisessa raportissa todetaan, että on “yhä todennäköisempää”, että ainakin joidenkin tapausten taustalla on ulkomainen vastustaja.