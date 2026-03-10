ChatGPT:n kehittäjä haastettiin oikeuteen kouluampumisen takia

ChatGPT:n kehittäjä on haastettu Kanadassa oikeuteen kouluampumisen vuoksi. Kanadalaisessa koulussa tapahtuneessa joukkoampumisessa vakavasti loukkaantuneen tytön perhe on haastanut ChatGPT:n kehittäjäyhtiön OpenAI:n oikeuteen. Perheen mukaan OpenAI:n on täytynyt tietää iskun suunnittelusta mutta jättäneen ilmoittamatta siitä viranomaisille.

Asiasta kertoo BBC.

Mainos - sisältö jatkuu alla

12-vuotiasta tyttöä ammuttiin kaulaan ja päähän Tumbler Ridgessä helmikuussa tapahtuneessa iskussa. Nyt kuukautta myöhemmin tyttö on edelleen sairaalassa.

Kesällä 2025 OpenAI oli lakkauttanut ampumisesta epäillyn 18-vuotiaan miehen ChatGPT-tilin nuorukaisen tekemien hakujen ja keskustelujen vuoksi. OpenAI ei kuitenkaan ilmoittanut asiasta Kanadan poliisille.

Helmikuisessa ampumisessa kuoli yhteensä kahdeksan ihmistä. Viisi heistä oli pieniä lapsia. Myös epäillyn äiti kuoli.

Nyt OpenAI kommentoi BBC:lle olevansa sitoutunut tekemään käytänteisiinsä muutoksia, jotta vastaavat vastaavien tragediat voidaan jatkossa estää.

Poimintoja videosisällöistämme

Vakavasti loukkaantuneen 12-vuotiaan äidin nostamassa kanteessa väitetään, että ampuja loi ChatGPT-tilinsä ennen kuin oli täysi-ikäinen. Alaikäinen saa luoda tilin, mutta siihen tarvitaan vanhempien suostumus. Kanteen mukaan ChatGPT ei varmenna käyttäjien täysi-ikäisyyttä. Epäilty piti tekoälysovellusta uskottunaan ja kuvaili sille ”erilaisia ​​aseväkivaltatilanteita” useiden päivien ajan loppukeväällä tai alkukesällä 2025.

Kaksitoista OpenAI:n työntekijää liputti viestit ja merkitsi niiden viittaavan välittömään vakavan vahingon vaaraan muille ihmisille. Kanteen mukaan työntekijät olivat suositelleet, että Kanadan lainvalvontaviranomaisille ilmoitettaisiin asiasta. Pyynnöt oli kuitenkin torjuttu, ja ainoaksi toimenpiteeksi jäi ampujan tilin sulkeminen.

OpenAI on aiemmin sanonut, ettei se ilmoittanut poliisille, koska tili ei täyttänyt uskottavan tai välittömän vakavan fyysisen vahingon aiheuttamiseen liittyvän suunnitelman kynnystä. Näin ampujan onnistui avata vielä toinenkin tili ja jatkaa haitallista käyttöä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

BBC:lle antamassaan lausunnossa OpenAI:n tiedottaja kutsui tapahtumia hirvittäväksi tragediaksi. Yhtiö korosti olevansa sitoutunut tekemään yhteisyötä Kanadan hallinnon ja viranomaisten kanssa, jotta vastaavat tapahtumat vältettäisiin jatkossa.

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on Wall Street Journal -lehden mukaan luvannut kanadalaisministereille yhtiön tehostavan ilmoittamismenettelyjä.

Uusia menettelyjä on jo otettu käyttöön. Niiden mukaan toimittaessa ampujaepäillyn prompteista olisikin lähtenyt ilmoitus. OpenAI sanoi myös luovansa suoran yhteydenpitokanavan Kanadan lainvalvontaviranomaisiin, jotta se voi nopeasti merkitä mahdolliset tulevat tapaukset, joissa on potentiaalia tosielämän väkivaltaan.