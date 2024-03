Carl Bildt: Venäjän hyökkäyksen pelko ei ajanut Suomea ja Ruotsia Natoon

Venäjän pelko ei saanut Suomea ja Ruotsia luopumaan sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja liittymään puolustusliitto Naton jäseniksi, sanoo pitkän uran ulkopolitiikan parissa tehnyt Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Hän kommentoi asiaa Ruotsin Nato-jäsenyyden toteututtua GZERO Median julkaisemalla, kansainväliselle yleisölle suunnatulla videolla.

Bildt tunnetaan länsi-integraation pitkäaikaisena tukijana ja Ruotsin perinteisen puolueettomuuspolitiikan kriitikkona. Venäjän sotilaallinen uhka ei hänen mielestään kuitenkaan ollut Nato-ratkaisun takana.

– Ei oikeastaan, en usko kummankaan maan kokevan mitään suoraa sotilaallista uhkaa Venäjän taholta. Mutta kun Venäjä, ja tarkalleen ottaen (Vladimir) Putin hyökkäsi Ukrainaan, mullisti se Euroopan turvallisuuden perinpohjaisesti. Vaikka Putinin prioriteettina tällä hetkellä on Ukrainan valloittaminen ja tuhoaminen, ei kukaan tiedä mitä hän aikoo seuraavaksi, Bildt sanoo.

Ukrainan sota sai Ruotsiin hylkäämään yli 200 vuotta vanhan sotilaallisen liittoutumattomuuden politiikkansa, ex-pääministeri sanoo. Askel ei ollut pieni, Bildt toteaa, mutta nyt se on otettu yhdessä Suomen kanssa.

– Maillemme kyse on totta kai suuresta muutoksesta, joka merkitsee sekä Naton että Pohjois-Euoopan turvallisuuden vahvistumista. Uskon myös, että tämä johtaa Naton sotilasyhteistyön ja EU:n turvallisuusyhteistyön parempaan koordinointiin, Euroopan ja lännen turvallisuuden selkeäksi hyödyksi.

– Tämä on hyvä päivä, Bildt päättää.

