Carl Bildt: Ukraina joutuu kestämään samaa joka viikko

Iran iski Israeliin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sadoilla ohjuksilla ja lennokeilla. Vauriot jäivät kuitenkin vähäisiksi, sillä Israel ja sen kumppanit onnistuivat torjumaan suurimman osan Iranin ohjuksista. Vaikka ennenäkemätön hyökkäys on jo ehtinyt herättää huoltaa eskalaation kierteestä Lähi-idässä, muistuttaa Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt vastaavanlaisten iskujen olevan jo arkipäivää puolustustaistelua käyvässä Ukrainassa.

– Viimeöinen hyökkäys Israeliin oli samaa kokoluokkaa kuin iskut, joista Ukraina kärsii melko säännöllisin väliajoin. Samat lennokit. Samanlaiset ohjukset. Viikko toisensa jälkeen. Kuukausi toisensa jälkeen, Bildt kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Iran käytti iskussaan samanmallisia lennokkeja kuin Venäjä hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Iran on myynyt Venäjälle kertakäyttöisiä itsemurhalennokkeja, jotka räjähtävät lennettyään kohteeseensa.

Ulkopolitiikan asiantuntijana tunnetuksi tullut Bildt arvioi X:ssä, ettei Iranin laaja isku todistanut muuta kuin Israelin ilmatorjunnan tehokkuuden ja Yhdysvaltojen ja Jordanian tuen Israelille.

Carl Bildt toimi Ruotsin pääministerinä 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014.

The attack on 🇮🇱 tonight was of a magnitude that 🇺🇦 suffers on a fairly regular basis. Same drones. Similar missiles. Week after week. Month after month. pic.twitter.com/6clYyv7SlE

It was a large number of missiles and drones 🇮🇷 expended on an attack that demonstrated little more than the impressive performance of 🇮🇱 defence as well as 🇺🇸 and 🇯🇴 solidarity in resisting the attack. pic.twitter.com/gyhdWKGsR2

