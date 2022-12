Carl Bildt: Venäjän sota on tuhoa ja hävitystä

Kuvat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta hävityksestä järkyttävät Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildtiä. Maansa pääministerinä vuosina 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014 toiminut Bildt tunnetaan turvallisuuspolitiikan ahkera kommentaattorina.

– Tätä on Venäjän sota. Tämän päivän Euroopassa. Tuhoa. Hävitystä, Bildt kommentoi Twitteriinsä jakamaa videota.

Video on Bildtin mukaan kuvattu Donetskin alueella sijaitsevassa Marjinkan kaupungissa.

Kaupungissa käydään tälläkin hetkellä taisteluja Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä. Valtaosa kaupungista on nyt venäläisten hallussa.

Videolla kuvataan raunioituneessa ja savun peittämässä kaupungissa käytävää taistelua. Rakennukset ovat joko pahasti vaurioituneet tai tuhoutuneet. Reilut kaksi minuuttia kestävällä videolla ammutaan useita tykinlaukauksia.

This is 🇷🇺 at war. In Europe today. Destruction. Devastation. From Marinka in the Donetsk region 🇺🇦. pic.twitter.com/Px2nQhx8zC

— Carl Bildt (@carlbildt) December 18, 2022