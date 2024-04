Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettama työryhmä on laatinut hallitukselle 32 ehdotusta normeista, jotka he ehdottavat purettaviksi.

Ehdotuksia on kerätty kuntien ja organisaatioiden lisäksi kansalaisilta. Norminpurkutyöryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

– Selvästi työmme on osunut kansalaisia niin sanottuun ”byrokratiahermoon”, sillä ehdotuksia purettavista normeista on tullut valtavasti. Näyttää siltä, että Suomen kansa selvästi jakaa huolemme. Byrokratiaa on kertakaikkiaan liikaa Suomessa, norminpurkutyöryhmän puheenjohtaja, Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Normien purkamisella tarkoitettin lakisääteisen tehtävän tai tehtävän toteuttamisen tapoja sääntelevien velvoitteiden poistamista lainsäädännöstä. Normien väljentämisellä tarkoitettiin lakisääteisen tehtävän hoitamiseen liittyvän yksityiskohtaisen sääntelyn eli velvoitteiden keven-tämistä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että 300 normia puretaan kuluvan vaalikauden aikana.

