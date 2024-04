Bussit ajavat ilman kuljettajaa tässä suurkaupungissa

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa matkaa yöbusseja. Ne erottaa muista busseista kuitenkin yksi asia: Nämä linja-autot ajavat suurkaupungin teillä itse. Asiasta kertoo BBC.

Kun keskiyö koittaa, A21-bussin kuljettaja painaa kojelaudassa olevaa pientä punaista nappia. Mitään ei tapahdu. Linja-auto jatkaa matkaansa, pysähtyen liikennevaloihin ja kääntyen risteyksistä.

Kuljettaja ei kuitenkaan ole keskiyön jälkeen tehnyt mitään. Linja-auto on ajanut reittiään täysin itsenäisesti.

Autonomisia linja-autoja kehittävän Sum-yhtiön toimitusjohtajan Park Kang-ukin mukaan jokin päivä kaikki Soulin bussit toimivat ilman kuljettajia. Sum on kehittänyt viimeisen neljän vuoden ajan autonomisia linja-autoja, jotka ovat ensimmäistä laatuaan koko maailmassa.

Teknologia ei ole vielä täysin kypsää, joten öisen Soulin hiljaiset kadut ovat täydellinen ympäristö järjestelmien kehittämiseen.

– Yhä harvempi ihminen haluaa olla bussikuski, etenkään öisin. Tämä on täydellinen ratkaisu tämän puutteen korjaamiseen, Park iloitsee.

Turvallisuussyistä matkustajien on kuitenkin istuttava koko matkan ajan sekä käytettävä turvavöitä. Kuljettajan paikalla myös istuu aina joku siltä varalta, että jotakin odottamatonta tapahtuisi.

Aluksi itsestään liikkuvan ratin näkeminen voi säikäyttää, mutta robottibussit toimivat hämmästyttävän sujuvasti. Välillä kuljettajan on kuitenkin puututtava tilanteeseen ja lyötävä jarrut pohjaan. Nämä hetket muistuttavat siitä, että robottiautoteknologia on vielä alkuvaiheissaan.

Matkustajia tekoälyn kuljettamassa linja-autossa matkustaminen ei pelota.

– Minusta oli jännittävää päästä kokeilemaan tätä. Yöbussien kuljettajien korvaaminen tekoälyllä myös vähentää kuljettajiin kohdistuvaa painetta, kommentoi eräs opiskelija.

Kaikki matkustajat eivät edes tajunneet, että linja-autoa kuljetti tekoäly.

– En edes tajunnut. […] Ei sitä huomaa, eräs nainen totesi.

Yhdysvaltalainen autoinsinööriliitto SAE kategorisoi robottiautot viiteen eri luokkaan. Ensimmäinen luokka koostuu lähinnä apuvälineistä kuten vakionopeudensäätimestä, viides luokka taas täysin automaattisista ajoneuvoista, jotka selviävät autonomisesti kaikista mahdollisista tilanteista. Sellaisia ei toistaiseksi ole olemassa.

Soulin yöbussit kuuluvat kolmanteen luokkaan, kehittyneimmät robottiautot taas neljänteen. Nekin tosin toimivat vain rajatuilla alueilla Kiinan Pekingissä sekä Yhdysvaltain Kaliforniassa ja Arizonassa.

Se, saavutetaanko viidettä luokkaa koskaan jakaa asiantuntijoiden mielipiteitä.

– Ajatus siitä, että robottiautot olisivat tulevaisuus on puhdasta scifiä, väittää Melbournen Monashin yliopiston julkisen liikenteen tutkimuksen professori Graham Currie.

– Se on hölynpölyä, rehellisesti sanottuna. Kaduilla on koiria, on lapsia, on säätiloja, on muita ajoneuvoja. Teknologia ei ole ratkaissut näitä asioita, ja ei ehkä ikinä ratkaise.

Robottibussit ovat myös huolestuttaneet ammattiliittoja. Soulin linja-autonkuljettajien liiton pääsihteerin Yoo Jae-hon mukaan autonomiset ajoneuvot eivät saisi korvata ihmisiä, sillä ne ovat liian vaarallisia. Mikäli ne korvaavat kuljettajia enenevissä määrin, pitäisi kuljettajille järjestää koulutusta ja uusia töitä.

A-21 -linjan bussikuskia robottibussit eivät kuitenkaan haittaa.

– Onhan se minulle helppo sanoa, mutta minusta tämä on mahtavaa. Linja-auton ajaminen yöllä on kovaa työtä. Tuskin kovin moni jää ikävöimään tätä, kuljettaja päättää.