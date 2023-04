Brittitutkija: Krimin valtaaminen takaisin ei tule olemaan Ukrainalle helppoa

Krimin valtaaminen ei tule olemaan Ukrainalle helppoa, mikäli Ukraina päättää yrittää niemimaan valtaamista takaisin.

Sen osoittaa brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owensin mukaan Krimin valtaamisen kannalta kriittinen alue on niemimaan pohjoisosan kapeikko, joka yhdistää Krimin mantereeseen.

Juuri tämän kapeikon alueelle Venäjä on Owensin mukaan rakentanut runsaasti linnoitteita. Osittain jopa enemmän, kuin mitä alueella oli toisen maailmansodan aikana.

– Venäjän pyrkii selkeästi Krimin puolustussuunnitelmassaan pysäyttämään Ukrainan niemimaan pohjoispuolella, pitäen Ukrainan kaukana haavoittuvaisista sisäosista.

Owensin mukaan alueen puolustettavuus on tullut ilmi useissa sodissa läpi historian. Mikäli Ukraina yrittää vallata Krimin takaisin, se kohtaa Owensin mukaan samat haasteet kuin muut hyökkäystä yrittäneet läpi historian.

– En sano, että Krimin valtaaminen olisi mahdotonta Ukrainalle – mutta sotahistoria viittaa siihen suuntaan, että se tulisi olemaan erittäin hintava ja vaikea toimenpide, joka saattaisi kuluttaa loppuun Ukrainan sotilaalliset resurssit, Owens kirjoittaa Twitterissä.

Niemimaan huoltaminen on Owensin mukaan Venäjälle mahdollista, vaikka Ukraina uhkaisi edetä niemimaata kohti. Merireitin pitäminen on hänen mukaansa mahdollista käytännössä kaikissa tilanteissa.

