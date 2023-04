Brittitiedustelu: Venäjän talvihyökkäys epäonnistui

Venäjän vuoden alussa aloittama talvihyökkäys näyttää epäonnistuneen, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan Twitterissä.

Venäjän asevoimien ylin komentaja, kenraali Valeri Gerasimov otti komennon hyökkäyksestä vuoden alussa. Brittitiedustelun mukaan näyttää siltä, että hänen aloittamansa talvihyökkäys ei ole saavuttanut tavoitteitaan.

– Kahdeksankymmentä päivää myöhemmin on yhä ilmeisempää, että hanke on epäonnistunut, Brittitiedustelu kertoo.

Hyökkäyksen tavoitteena oli edetä usealla alueella Donbasin rintamalla. Brittitiedustelun mukaan Venäjän eteneminen on ollut marginaalista, minkä lisäksi tappiot ovat olleet suuria. Osittaisen liikekannallepanon kautta saadut hyödyt näyttävät brittitiedustelun mukaan myös suurilta osin käytetyiltä.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että talvihyökkäyksen epäonnistuminen voi vaikuttaa Gerasimovin asemaan Venäjän asevoimissa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/un6OZVrOda

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pFl8kpIqs6

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2023