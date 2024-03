Brittitiedustelun mukaan Venäjä yrittää kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin

Venäjä on toteuttanut koko helmikuun 2024 ajan hyökkäyksiä lennokeilla Ukrainan infrastruktuuria, mukaan lukien sähkövoimainfrastruktuuria vastaan heikentääkseen Ukrainan teollisuuden toimintaa, sanoo Britannian puolustusministeriö viestipalvelussa X:ssä.

– Ukrainan ilmapuolustus on toistuvasti torjunut näitä ilma-aluksia, mutta Venäjän iskut ovat suurella todennäköisyydellä vahingoittaneet Ukrainan voimalaitoksia ja sähköasemia, brittitiedustelu toteaa.

Iskut ovat tapahtuneet kaikkialla Ukrainassa, ja ne ovat vahingoittaneet alueellista sähköinfrastruktuuria, mukaan lukien Donetskin ja Dnipropetrovskin alueilla sekä Länsi-Ukrainassa, ministeriö sanoi.

– Venäläiset hyökkäykset ovat suurella todennäköisyydellä tehty yhdistelmällä lennokkeja, ohjusjärjestelmiä ja tavanomaista rakettitykistöä, kuten vuosina 2022 ja 2023 havaittiin. Näistä hyökkäyksistä huolimatta Ukrainan sähköverkko on pysynyt vakaana.

