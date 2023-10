Brittitiedustelu: Tulossa merkittävin Venäjän hyökkäysoperaatio sitten tammikuun

Venäjä on todennäköisesti aloittanut koordinoidun hyökkäyksen useiden eri akselien yli Itä-Ukrainassa, Donetskin alueen Avdjivkassa.

– Hitaan edistymisen ja suurien menetysten vuoksi Avdjivkan onnistunut valtaus näyttää kuitenkin venäläisille yhä epätodennäköisemmältä lyhyellä aikavälillä.

Brittitiedustelun analyytikoiden mukaan venäläiset tekevät Donetskin alueella yhdistettyä hyökkäystä voimakkaasti puolustettua Avdjivkan kaupunkia vastaan, joka on ollut etulinjassa vuodesta 2014 lähtien.

– Avdjivka on suuri este venäläisiä saavuttamasta laajempaa tavoitettaan ottaa haltuunsa Donetskin alue.

– Venäjän hyökkäys toteutetaan todennäköisesti useilla panssaroiduilla pataljoonilla, jotka yrittävät piirittää kaupungin. Se on todennäköisesti merkittävin Venäjän hyökkäysoperaatio sitten tammikuun 2023, analyytikot arvioivat.

