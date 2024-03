Brittitiedustelu: Näin miehitetyillä alueilla painostetaan äänestämään Vladimir Putinia

Venäjän presidentinvaalit järjestetään 15.-17. maaliskuuta, mutta vaalit on käynnistetty etuajassa Venäjän miehittämillä alueilla Itä-Ukrainassa – vaikka niille ei ole laillista perustetta, kertoo Britannian tiedustelu katsauksessaan.

– Venäjän virkamiesten ponnistelut saada kansaa äänestämään kiihtyvät. Luhanskissa on kerätty 2600 virkamiehen joukko vierailemaan kodeissa ja taivuttelemaan asukkaita äänestämään. Koulujen johtajia sekä muita hallituksen laitosten johtajia on kehotettu varmistamaan, että heidän alaisensa ilmestyvät äänestämään.

Brittitiedustelu arvioi, että tulosten väärentämisen mahdollisuus on suuri vaaleissa, joista viralliset tarkkailijat puuttuvat ja vähintään yhdestä kaupungista on kateissa lista äänioikeutetuista. Vallatuilla alueilla on tällä hetkellä jäljellä noin kolmannes väkimäärästä, joka niillä oli ennen sotaa.

Vaikka Venäjä ei voi edes laillisesti järjestää vaaleja Ukrainan alueella, niiden lopunkin uskottavuuden vievät kunnollisen edustuksen puute, heikko turvallisuus sekä painostuskeinot, joilla väestöä yritetään pakottaa äänestämään, brittitiedustelu toteaa.

– On erittäin todennäköistä, että miehityshallinnon edustajat näillä alueilla tulevat väittämään äänestysaktiivisuutta ja [Vladimir] Putinin kannatusta suureksi, riippumatta siitä mitä todellisuudessa tapahtuu, jotta annettaisiin se vaikutelma, että demokraattinen valinta on tehty, raportissa päätellään.

