Brittiläinen evp-kenraali arvosteli Suomen puolustusta – suomalaistutkijalta kova vastaus

Britannian armeijan entinen esikuntapäällikkö, kenraali evp. lordi Richard Dannatt sanoo Sky Newsin haastattelussa, että Suomen liittyminen Natoon tuo liittoumalle ”moraalista tukea”, mutta samalla Suomi tarvitsee liittoumalta ”rohkaisua” omien asevoimiensa kehittämiseksi.

Pätkä haastattelusta on katsottavissa videolta tämän jutun lopussa.

Dannattin kommentit kuulostavat sikäli erikoisilta, sillä Suomella on yksi Euroopan vahvimmista armeijoista.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen vastaa Dannattin väitteisiin luettelemalla faktoja Suomen puolustusvoimien varustelusta ja puolustuskyvystä.

– Sota-ajan vahvuus 280 000 (sotilasta), 200 Leopard 2:ta, pian saapuvat 64 F-35:ta, modernit laivaston alukset ja Euroopan suurin tykistö, Vanhanen luettelee.

Vanhanen myös huomauttaa, että Suomi käyttää yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan maanpuolustukseen. Se on enemmän kuin Naton jäsenmailta edellytetty kahden prosentin vaatimus.

Hän nostaa esiin myös sen seikan, että suomalaisilla on suurin maanpuolustustahto Euroopassa.

– Ehkä Suomi voisi rohkaista muita (Naton jäsenmaita), Vanhanen tviittaa.

1. Wartime strength 280,000.

2. 200 Leopard 2’s, an incoming fleet of 64 F-35’s, modern navy vessels and the largest artillery in Europe.

3. Spends over 2% of GDP on defence.

4. Highest popular will to defend their country in Europe.

Perhaps Finland could encourage others. https://t.co/hf9APase6s

